Fiorentina, ritardi nei lavori in Curva Fiesole. Funaro: "C'è dispiacere, confronti continui col club"

Dopo la nota del Comune di Firenze di ieri in cui venivano annunciati ritardi nella riapertura della Curva Fiesole, attualmente in mezzo ai lavori di ristrutturazione che coinvolgeranno tutto lo stadio Franchi, la sindaca del capoluogo toscano Sara Funaro ha parlato della situazione, con la Fiorentina che ha preso atto dei problemi e annunciato di dover "rivalutare il proprio coinvolgimento".

Queste le parole di oggi del primo cittadino fiorentino in merito: "L’ho detto in maniera molto chiara e lo ribadisco, la prima a essere dispiaciuta sono io perché l’auspicio di avere la curva Fiesole utilizzabile per il centenario era un auspicio mio personale per la città, per la Fiorentina e per tutti i tifosi: con i ritardi, e con tutta una serie di contingenze che ci sono state, questo non è stato possibile.

Andando a guardare come stavano andando i lavori, e soprattutto via via che dopo la variante stavano ricostruendo il cronoprogramma, un po’ il sospetto c’era. Ad oggi il cronoprogramma prevede che il termine complessivo dei lavori rimanga confermato nella scadenza fissata in precedenza, per cui al 2029. Con la Fiorentina ci siamo sentiti prima di comunicare il cronoprogramma, ci siamo visti e continueremo ovviamente a confrontarci", ha spiegato Funaro.