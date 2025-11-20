Nessuno voleva dare tempo a Francesco Camarda. Haaland ha segnato 0 gol in Under21

Francesco Camarda era un flop ancora prima di segnare il suo primo gol in Serie A. Di giocare una volta da titolare, di entrare in campo per dimostrare chi è. O almeno, così era nella mente di chi esalta e poi getta dal dirupo, come se l'idolo del momento potesse essere scaricato alla prima brutta prestazione. Serve tanta - troppa? - testa per non esaltarsi quando le cose vanno bene e parlano di te, a sedici anni, come di un futuro fenomeno che può salvare il Milan e la Nazionale italiana.

Nessuno gli ha dato poi troppo tempo. Il Milan forse non si può aggrappare a lui, ma se altri grandi club - come il Bayern Monaco - lanciano di continuo teenager e con buone risposte, perché Camarda non può giocare più di qualche spezzone di partita? Con i pari età non ha grandi paragoni, basti pensare a quello che sta facendo con l'Under21. Il gol di martedì contro il Montenegro è l'apoteosi della forza e della tecnica, contro avversari che possono avere fino a 4 anni più di lui.

È un recordman, probabilmente predestinato lo sarà davvero. Anche se le aspettative su di lui sono alte, anche se dovrà combattere per la salvezza con il Lecce. Quando il livello si alza, lui si abitua e riesce a raggiungerlo. Forse non ha nemmeno bisogno di qualcuno che gli dia tempo. Per fare un paragone, Haaland ha giocato 3 partite con l'under21 della Norvegia, con zero gol segnati. Camarda quattro in quattro, a diciassette anni e mezzo.