Live TMW Lecce, Ramadani: "Dobbiamo dimenticarci di oggi, ci aspetta la Cremonese"

Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha presenziato in conferenza stampa per parlare dopo la sconfitta per 3-1 con il Como: "Noi abbiamo iniziato bene, con il gol abbiamo messo loro in difficoltà ma poi abbiamo dato un po' più spazi e profondità. Poi se siamo messi male sul primo gol, lì ha fatto la differenza. Dobbiamo dimenticarci subito di oggi, domenica ci aspetta uno scontro diretto con la Cremonese. Dobbiamo essere tutti pronti davanti il nostro pubblico".

Eri un po' nervoso nella ripresa, anche con il linguaggio del corpo...

"Nel secondo tempo non c'era nervosismo, ma volevamo giocare di più perché se avessimo portato palla, avremmo giocato di più. Loro ci lasciavano spazio per giocare".