Live TMW
Lecce, Ramadani: "Dobbiamo dimenticarci di oggi, ci aspetta la Cremonese"
TUTTO mercato WEB
Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha presenziato in conferenza stampa per parlare dopo la sconfitta per 3-1 con il Como: "Noi abbiamo iniziato bene, con il gol abbiamo messo loro in difficoltà ma poi abbiamo dato un po' più spazi e profondità. Poi se siamo messi male sul primo gol, lì ha fatto la differenza. Dobbiamo dimenticarci subito di oggi, domenica ci aspetta uno scontro diretto con la Cremonese. Dobbiamo essere tutti pronti davanti il nostro pubblico".
Eri un po' nervoso nella ripresa, anche con il linguaggio del corpo...
"Nel secondo tempo non c'era nervosismo, ma volevamo giocare di più perché se avessimo portato palla, avremmo giocato di più. Loro ci lasciavano spazio per giocare".
Altre notizie Serie A
Inter fuori dalla Champions influirà sul campionato? Allegri non si sbilancia: "Lo dirà la classifica"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"