Lecce, Ramadani: "Ci mancano dieci partite, vogliamo la salvezza"

Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 2-1 sulla Cremonese. Le sue parole: "Ieri ha fatto un grande gol Pierotti, se lo sentiva per oggi. Ha fatto una grande partite e dobbiamo continuare così perché ce ne mancano dieci".

Hai salutato tutto lo stadio.

"Per me è importante perché voglio raggiungere la salvezza. Oggi era sold out e tutti hanno aiutato la squadra a prendere tre punti. Senza di loro non potevamo prendere niente. Continuiamo così".

Il mister ci ha detto che avete visto un video prima della partita.

"Tutto il sacrificio che abbiamo fatto dall'inizio del campionato, avevamo difficoltà ma adesso stiamo bene. Era un video motivazionale".