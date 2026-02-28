Lecce, Ramadani pensa già alla Cremonese: "Dobbiamo fare di tutto per vincere"

Il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Como persa per 3-1 e valevole per la 27^ giornata di Serie A.

Come uscite da qua?

"Abbiamo iniziato veramente bene, avevamo preparato questo modulo dal primo minuto. Abbiamo segnato il primo gol, poi abbiamo dato loro troppo spazio in profondità e Rodriguez ha fatto la differenza con 2 assist. Il Como è forte e sta facendo bene, ma noi dobbiamo essere più compatti e non dare questo spazio".

Siete una squadra che ha tutto per salvarsi?

"C'è autostima, sappiamo che domenica giochiamo uno scontro diretto e dobbiamo entrare con la testa giusta. Oggi nel secondo tempo abbiamo giocato meglio che nelle altre partite, ma domenica dobbiamo fare di tutto per prendere il risultato davanti ai nostri tifosi".