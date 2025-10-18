Live TMW Lecce-Sassuolo, Tiago Gabriel: "Contento delle mie prestazioni, ma resto concentrato"

Tiago Gabriel interviene ai microfoni della sala stampa del "Via del Mare" al termine di Lecce-Sassuolo. Ecco le parole del calciatore giallorosso.

Non avete concesso nulla oggi

“Abbiamo fatto bene, in difesa c’è molta sintonia fra di noi, oggi Veiga ha fatto un’ottima prestazione”.

Sei cresciuto tanto, cosa pensi del tuo percorso?

“Mi sto adattando al campionato italiano, il calcio cambia rapidamente e bisogna restare concentrati”.

Cosa ti ha dato in più Di Francesco?

“Il mister ha sempre creduto in me, mi ha dato fiducia e mi ha fatto giocare titolare. In passato non ho avuto opportunità, ma ho sempre lavorato duramente”.

Sei contento di questo momento?

“E’ un momento positivo per me e per tutti i miei compagni. Sono contento anche per quanto fatto con il Portogallo under 21. Ma penso solo a migliorare”.

Cosa è cambiato nel Lecce?

“Il gol di Camarda contro il Bologna ci ha compattati, ci ha aiutato a credere nei nostri obiettivi con maggiore fiducia”.

Ti sei accorto già in estate della tua crescita?

“Sono progredito nel tempo, ora sono contento di poter dimostrare il mio valore”.

Più gioia per la prestazione o rammarico per non aver vinto?

“Un punto è sempre importante per il nostro obiettivo che è la salvezza, anche se avremmo meritato la vittoria”.