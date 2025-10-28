Live TMW Napoli, Elmas: "Importante dare continuità dopo il successo con l'Inter"

Eljif Elmas parla in sala stampa al termine di Lecce-Napoli.

Momento di svolta per le seconde linee?

"Certo, ma è stata una partita difficile. Siamo arrivati consapevoli che sarebbe stata una battaglia. Dopo la vittoria con l'Inter era importante dare continuità e portare a casa i tre punti".

Felice di essere tornato al Napoli?

"Sono felicissimo, ho trascorso cinque anni bellissimi. Lavorare con Conte è speciale, sto facendo il mio lavoro e cerco di aiutare il Napoli".

Che sensazioni ti dà questo gruppo?

"Sono tutti campioni, con uno scudetto già nel palmares, sono bravi ragazzi e io sono felice di far parte di questo gruppo".

Ti senti il jolly di questa squadra?

"Un po' sì. A prescindere dal ruolo cerco di dare sempre il massimo".

Che è successo a fine partita?

"Qualche volta devi anche concedere qualcosa all'avversario, ma devi essere intelligente e saper soffrire per vincere le partite".

Come state gestendo le energie?

"Ci alleniamo forte, giochiamo ogni tre giorni ma diamo il massimo in allenamento per poi rendere in partita".

20.50- Finisce la conferenza stampa.