Lecce, Tiago Gabriel: "Ottimo lavoro difensivo della squadra"
Protagonista di un'ottima prestazione contro il Sassuolo, Tiago Gabriel ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Abbiamo giocato molto bene ed è stato molto importante non subire gol. La squadra ha difeso molto bene, Meritavamo la vittoria, nel primo tempo abbiamo giocato bene e i momenti sono stati comunque equilibrati".
L'ambientamento prosegue al meglio?
"Sicuramente per me è importante maturare esperienza qui a Lecce, mi trovo bene e sono felice per l'opportunità nel giocare in Serie A. Bisogna avere la testa giusta per portare a casa il risultato".
