Atalanta, Zappacosta: "Dobbiamo essere più lucidi sotto porta, credo poco alla sfortuna"
L'esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Milan valido per la 10^ giornata di Serie A.
State migliorando la percentuale realizzativa in allenamento?
"Ci stiamo impegnando al massimo, alla sfortuna ci credo e non ci credo. Dobbiamo essere più lucidi sotto porta".
Un occhio in più indietro con Leao?
"La fase difensiva è importantissima, dobbiamo farla da squadra tutti insieme".
