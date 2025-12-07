Lecce, Veiga: "Fiducia del mister, in difesa parliamo portoghese"

Scelto tra gli undici titolari per la gara tra Cremonese e Lecce, Danilo Veiga ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Partita molto importante per noi, per continuare a crescere. Abbiamo uno scontro diretto e vogliamo vincere, facendo la differenza sul campo. La fiducia che ci regala il mister è fondamentale, il portoghese ci aiuta e dobbiamo continuare così. Stiamo lavorando molto nella fase difensiva, qui è molto importante"