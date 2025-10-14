Licina il nuovo Yildiz? La Juventus segue il classe 2007 in scadenza con il Bayern

Adin Licina potrebbe essere il prossimo Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'esterno destro classe 2007 ha un contratto in scadenza a giugno con il Bayern Monaco e il rinnovo sembra essere davvero lontano. La Juventus sta dunque pensando al tedesco di origini montenegrine, sul quale è forte pure l'interesse del Borussia Dortmund. Ciò che fa ben sperare è che il 18enne è seguito dalla stessa agenzia che cura gli interessi proprio di Yildiz e di conseguenza i rapporti con la Vecchia Signora sono ottimi.

Il progetto al quale ha pensato la dirigenza torinese però è diverso da quello del classe 2005 perché alla sua età è difficile che passi da tappe intermedie ed è più probabile che possa arrivare direttamente in prima squadra. La sua priorità resta prolungare con i bavaresi, purché si faccia in fretta, altrimenti rischia di saltare tutto.

La mentalità in casa Juventus adesso è quella di migliorare investendo su giovani che possano comporre un tassello importante del futuro della squadra. A Tudor il compito più difficile: valorizzarli senza però perdere di vista l'obiettivo principale, che è quello di vincere. Perché in una società del genere un anno senza titoli è già troppo: entro 2 anni il club vuole tornare a conquistare lo Scudetto.