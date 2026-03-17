Lo Sporting a un passo dai quarti: Bodo sotto 4-0 al termine del primo tempo supplementare
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È una serata destinata comunque vada a entrare nella storia dello Sporting CP. Dopo il pesante 3-0 subito all’andata in Norvegia, la squadra di Rui Borges riporta tutto in parità grazie ai gol di Inácio, Pedro Gonçalves e Suarez dal dischetto. All'inizio dei supplementari, Araujo trova subito il 4-0 bucando Haikin sul primo palo. Centocinque minuti intensi trasformati in un’autentica maratona di emozioni, con una squadra meravigliosa che ha saputo trasformare fin qui un’impresa quasi impossibile in realtà e avvicinandosi ai quarti di Champions League.
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