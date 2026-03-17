TMW Padova, Mirabelli: "Andreoletti non è in discussione, sono convinto che ci salveremo"

Massimiliano Mirabelli, responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo del Padova, si è presentato in conferenza stampa al termine del match perso per 3-1 sul campo del Venezia al posto del tecnico biancoscudato Matteo Andreoletti. Di seguito le sue parole, raccolte da TMW.

Come mai c'è lei qui?

"Sono venuto io per evitare al mister tutto questo stress che sta avendo in questo periodo particolare. Stiamo vivendo un momento particolare, oggi volevamo regalare, oltre che a noi stessi, anche ai tifosi qualcosa di importante ma non ci siamo riusciti. C'è da fare i complimenti al Venezia. Noi dovremmo dare serenità, ma ci dispiace per due cose. Ci dispiace per la nuova proprietà che è arrivata quest'anno e gli facciamo vivere questo momento di fibrillazione. Loro non c'entrano niente, siamo messi nelle migliori condizioni per fare al meglio il nostro lavoro. Lavoriamo perché questo momento finisca. L'anno scorso abbiamo sudato per centrare questa Serie B, quest'anno dovremo sudare altrettanto per arrivare a difenderla. Sono convinto che alla fine riusciremo in questa impresa: dovremo stare compatti e sereni affinché lo scoramento non ci prenda in questi momenti, rimanendo più lucidi possibile e affrontare poi il finale al meglio. Io sono convinto di farcela, ma sono qui perché tutti devono sapere che semmai non dovessimo riuscire a farcela io, in quanto a responsabile dell'area tecnica, sarei il solo ed unico responsabile. Lasciamo mister e giocatori tranquilli di lavorare. Lo sapevamo, dopo un girone d'andata abbastanza buono speravamo di soffrire magari un po' meno: ce la siamo un po' complicata e ce la dovremo sudare fino alla fine".

Andreoletti quindi non è in discussione?

"Assolutamente no, abbiamo fiducia nel nostro mister. Come non ci siamo esaltati in momenti belli in cui stavamo sfiorando la zona playoff, ora dobbiamo saper affrontare tutti compatti questo momento".

La coperta è ancora lunga per questa squadra o si poteva pensare di fare altri innesti?

"Il mercato di gennaio è abbastanza difficile, siamo riusciti a fare operazioni non facili, anche la nuova proprietà ci ha messo nelle migliori condizioni senza limiti, potevamo fare ciò che volevamo, dovevamo cogliere qualche opportunità. L'importante per noi sarà disputare il prossimo campionato di B".

Come stanno Gomez e Caprari?

"Caprari sta molto bene, Papu Gomez dovremmo averlo a disposizione sabato contro il Palermo. La brutta botta alla caviglia purtroppo lo ha messo ko".