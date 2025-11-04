Lo Sporting buca la Juventus alla prima occasione: gran bella azione, la conclude Araujo
Juventus in svantaggio contro lo Sporting CP, 0-1 allo Stadium con una gran bella azione della squadra ospite. Trama tambureggiante e quasi tutta di prima, Trincao dal limite centrale dell'area allarga a sinistra, dove arriva Araujo che calcia forte sul palo lontano, con la palla che tocca il legno prima di infilarsi nella rete alle spalle di Di Gregorio. Dopo 12 minuti la Juve deve inseguire.
