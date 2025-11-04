Gubbio, il presidente Notari: "Non un solo episodio arbitrale ci ha favorito quest’anno"

Sauro Notari, presidente del Gubbio, intervistato dal Corriere dell'Umbria, torna sulle decisioni arbitrali, come quelle dell'ultima sfida pareggiata con la Ternana: "Contro la Ternana, nel dubbio, la decisione arbitrale è stata ancora una volta penalizzante. Quando è mezzo e mezzo, finora non c'è stata mai una decisione che ci ha favorito, mentre parlando al contrario siamo già in credito perché ci manca qualche punto. Ma ormai è andata così e non si può tornare indietro".

Eppure gli eugubini avrebbero meritato la vittoria, secondo il loro numero uno: "Su questo non ci piove, la squadra mi è piaciuta soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo modificato qualcosa, ma alla fine se andiamo a guardare l'andamento del match, al di là delle chiacchiere che lasciano il tempo che trovano, i numeri sono quelli che contano. I numeri dicono in maniera chiara che il Gubbio è andato in vantaggio tre volte e la Ternana è stata costretta sempre a rincorrere il risultato. Se poi, come mi è stato riferito, il rigore, oltre a non esserci, è stato dato oltre il tempo di recupero, allora viene da pensare".

Una battuta anche su Murru, ingaggiato su decisione dello stesso presidente: "Io l'avrei fatto giocare altri 20 minuti. Il ragazzo ha fatto il suo e sono convinto che potrà tornarci utile tutte le volte che sarà chiamato in campo dal mister, che è quello che meglio di tutti conosce i giocatori e le loro condizioni".