Team Altamura, fatta per l'arrivo a centrocampo del classe 2007 Chec Bebel Doumbia
Il Team Altamura si muove sul mercato degli svincolati. Il club pugliese, stando a quanto riportato da SkySport, ha infatti definito l’ingaggio di Chec Bebel Doumbia, centrocampista originario del Burkina Faso, che andrà a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Devis Mangia.
Doumbia, classe 2007, alto 193cm ha iniziato a muovere i primi passi nel calcio italiano nel settore giovanile del Casarano.
