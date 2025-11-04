TMW Radio L'osservatore Palma: "Atalanta, Vaz sotto osservazione. Juve, guarda Fresneda"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'osservatore Marco Palma ha parlato di tre giovani che incontreranno le italiane in Champions League.

Jean-Mattèo Bahoya (07-05-2005), esterno d’attacco francese dell'E. Francoforte. Velocissimo e dalla grandi capacità tecniche. Origini del Camerun, è cresciuto nell’Angers dove sin dall’Under 17 ha messo in mostra le sue caratteristiche, corsa, dribbling, assist e un buon senso del goal. Arrivato in prima squadra nel 2023, ha avuto un grande impatto tra i professionisti ed è diventato uno dei giovani più interessanti del campionato francese. A gennaio 24 è stato acquistato dal Francoforte che ha investito 8 milioni € su di lui. In Germania è rimasta costante la sua crescita. Nazionale Under 21.

Somiglianza: Bradley Barcola (PSG)

Valore di mercato: 25 milioni €

Ivan Fresneda (28-09-2004), terzino destro spagnolo dello Sporting. Cresciuto nel Leganes, 16enne passa al Real Valladolid e viene inserito, con ottimi risultati, nelle giovanili della squadra. Grande corsa sulla fascia, attenzione difensiva, piede destro educato, senso tattico e forte personalità. Dopo aver disputato una buonissima stagione con la prima squadra, nell’estate del 2023 diventa uomo mercato e passa allo Sporting in cambio di 8 milioni €. Anche nelle nazionali giovanili ha sempre recitato un ruolo da protagonista, ricoprendo anche il ruolo di capitano dell’Under 17.

Somiglianza: Hector Bellerin (Real Betis)

Valore di mercato: 10 milioni €

Robinio Vaz (17-02-2007), punta centrale francese dell'O.Marsiglia. Origini della Guinea-Bissau per questo attaccante moderno e molto mobile. Forte fisicamente, temibile nel gioco aereo e bravo a giocare di sponda. Cresciuto nel Sochaux, nelle giovanili dei francesi si è imposto come un bomber implacabile, vincendo spesso la classifica marcatori del torneo di appartenenza. Nel 2024 viene acquistato dal Marsiglia che lo paga 250 mila € e lo aggrega all’Under 19, dove Vaz continua a segnare con grande continuità. In questa stagione ha collezionato 9 presenze in Ligue 1 condite da ben 4 goal.

Somiglianza: Nicolas Jackson (Bayern Monaco)

Valore di mercato: 6 milioni €