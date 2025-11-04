Napoli, solo 4 punti in Champions. Ma Conte non è preoccupato: "Facciamo il nostro percorso"

Il Napoli non va oltre lo 0-0 nella sua quarta partita in Champions League e adesso la classifica comincia a preoccupare. Deludente la prestazione della formazione partenopea, a cui sarebbero serviti i tre punti. Della classifica ha parlato anche Antonio Conte in conferenza stampa: "Dobbiamo guardare passo dopo passo; ognuno vorrebbe entrare nelle prime otto. Per farlo, qualche big deve cannare. Noi pensiamo a noi e a fare il nostro percorso, crescendo con le partite ogni tre giorni. Sono situazioni diverse e non si può pensare di andare avanti sempre con gli stessi giocatori. Noi siamo costretti dagli infortuni; qualcuno è dovuto anche andare oltre la fatica. Quest'anno stiamo facendo una bellissima esperienza, sono problematiche che stiamo affrontando. Poi, tutti vorremmo vincere la Champions ed entrare nelle prime otto; poi ci sono i fatti. Non posso dire niente ai ragazzi; se avessimo concretizzato, staremmo a parlare di un grande Napoli. Posso dire la mia, poi è giusto che voi facciate le vostre conclusioni".

C'è un blocco mentale per l'assenza dei gol?

"Sarei molto più preoccupato se stasera non avessimo creato situazioni. Ne abbiamo create di clamorose contro una squadra venuta qui solo per difendersi. Complimenti a loro, anche se fa strano che il calcio tedesco, che parla di football, giochi così. Noi stiamo cercando di giocare a calcio con i pro e i contro. Oggi abbiamo utilizzato 13 giocatori; sinceramente, devi fare anche conto della situazione e capire che devi fare di necessità virtù. Devi sempre guardare la realtà senza perdere l'ambizione. Dobbiamo fare tutti un bel percorso; stiamo affrontando situazioni importanti e le stiamo gestendo bene".

IL TABELLINO DI NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka (28' st Lang), McTominay; Politano (20' st Neres), Hojlund, Elmas

A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang. Allenatore: Conte

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi (45'+3' st Dahoud), Larsson (34' st Skhri), Brown (45'+3' st Amenda); Gotze, Bahoya (20' st Knauff); Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Wahi, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi. Allenatore: Toppmoller

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

Ammoniti: Rrahmani, Gutierrez (N)