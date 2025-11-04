Perugia, Novellino: "Tedesco è già riuscito ad incidere tantissimo. Con lui risultati di spessore"

Walter Novellino, nuovo consulente del presidente del Perugia, Javier Faroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo corso del Grifo targato Giovanni Tedesco:

"Lui è una persona positiva - ha spiegato ad ilovepalermocalcio -, sia dentro che fuori dal campo. Il suo carisma, la sua voglia e le sue capacità come allenatore sono molto importanti ed è già riuscito ad incidere tantissimo in questi quindici giorni. Sono sicuro che, con lui, cercheremo di ottenere risultati di spessore".

Tedesco (53), alla prima esperienza da tecnico nel calcio italiano nove anni dopo l'ultima volta e a seguito di un lungo pellegrinaggio in giro per l'Europa, finora ha messo a referto una vittoria e un pareggio in campionato e un ko nel match del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C.