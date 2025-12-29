Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026
Con la giornata odierna, e con la ripresa del campionato che si avvicina, la Serie C ha ufficializzato date e orari - e match con diretta Rai Sport - dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026.
Di seguito, il programma integrale:
24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Arzignano Valchiampo - Triestina
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona
Ore 14.30 – Trento - Lecco
Ore 17.30 – Inter U23 - Pergolettese
Ore 17.30 – Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30 – Cittadella - Albinoleffe
Ore 12.30 – Pro Patria - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano
GIRONE B
Venerdì 30 gennaio
Ore 20.30 – Ascoli - Livorno
Ore 20.30 – Guidonia Montecelio - Arezzo
Ore 20.30 – Perugia - Ravenna
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Pianese - Vis Pesaro
Ore 17.30 – Bra - Gubbio
Ore 17.30 – Campobasso - Pontedera
Ore 17.30 – Carpi - Sambenedettese
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto
Ore 14.30 – Ternana - Torres
Riposa – Forlì
GIRONE C
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Cavese - Casarano
Ore 14.30 – Sorrento - Catania
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento
Ore 14.30 – Monopoli - Latina
Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura
Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza
Ore 17.30 – Cosenza - Casertana
Ore 17.30 – Siracusa - Crotone
Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano
25ª GIORNATA – 6-7-8 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Sabato 7 febbraio
Ore 14.30 – Lumezzane - Cittadella
Ore 14.30 – Novara - Union Brescia
Ore 17.30 – Alcione Milano - Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Pergolettese - Trento
Ore 17.30 – Virtus Verona - Giana Erminio
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe - Pro Patria
Ore 14.30 – Lecco - Pro Vercelli
Ore 14.30 – Ospitaletto Franciacorta - Renate
Ore 14.30 – Triestina - Inter U23
Ore 17.30 – L.R. Vicenza - Dolomiti Bellunesi
GIRONE B
Sabato 7 febbraio
Ore 17.30 – Ravenna - Carpi
Domenica 8 febbraio
Ore 12.30 – Pontedera - Ternana
Ore 12.30 – Torres - Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Gubbio - Campobasso
Ore 14.30 – Sambenedettese - Perugia
Ore 17.30 – Arezzo - Pianese
Ore 17.30 – Livorno - Bra
Ore 17.30 – Pineto - Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Forlì
Riposa – Guidonia Montecelio
GIRONE C
Venerdì 6 febbraio
Ore 20.30 – Audace Cerignola - Salernitana
Ore 20.30 – Benevento - AZ Picerno
Ore 20.30 – Catania - Trapani
Ore 20.30 – Latina - Cavese
Ore 20.30 – Team Altamura - Monopoli
Sabato 7 febbraio
Ore 14.30 – Casarano - Sorrento
Ore 14.30 – Casertana - Foggia
Ore 14.30 – Crotone - Atalanta U23
Ore 14.30 – Giugliano - Cosenza
Ore 17.30 – Potenza - Siracusa
26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Mercoledì 11 febbraio
Ore 18.00 – Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta
Ore 18.00 – Dolomiti Bellunesi - Pergolettese
Ore 18.00 – Novara - Albinoleffe
Ore 18.00 – Renate - Triestina
Ore 20.30 – Arzignano Valchiampo - Trento
Ore 20.30 – Giana Erminio - Lecco
Ore 20.30 – Inter U23 - Lumezzane
Ore 20.30 – Pro Patria - Cittadella
Ore 20.30 – Pro Vercelli - L.R. Vicenza
Ore 20.30 – Union Brescia - Virtus Verona
GIRONE B
Giovedì 12 febbraio
Ore 18.00 – Forlì - Pontedera
Ore 18.00 – Guidonia Montecelio - Bra
Ore 18.00 – Juventus Next Gen - Sambenedettese
Ore 20.30 – Ascoli - Torres
Ore 20.30 – Campobasso - Livorno
Ore 20.30 – Carpi - Arezzo
Ore 20.30 – Gubbio - Vis Pesaro
Ore 20.30 – Pianese - Perugia
Ore 20.30 – Ternana - Ravenna
Riposa – Pineto
GIRONE C
Martedì 10 febbraio
Ore 18.00 – Cavese - Monopoli
Ore 18.00 – Sorrento - Giugliano
Ore 18.00 – Team Altamura - Latina
Ore 18.00 – Trapani - Benevento
Ore 20.30 – Atalanta U23 - Potenza
Ore 20.30 – Casertana - Crotone
Ore 20.30 – Catania - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Cosenza - Siracusa
Ore 20.30 – Foggia - AZ Picerno
Ore 20.30 – Salernitana - Casarano
27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Domenica 15 febbraio
Ore 12.30 – Triestina - Novara
Ore 12.30 – L.R. Vicenza - Alcione Milano
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli
Ore 17.30 – Albinoleffe - Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Lumezzane - Giana Erminio
Ore 17.30 – Trento - Pro Patria
Ore 20.30 – Lecco - Virtus Verona
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Cittadella - Renate
Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23
Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia
GIRONE B
Domenica 15 febbraio
Ore 14.30 – Bra - Ascoli
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio - Forlì
Ore 14.30 – Livorno - Pianese
Ore 14.30 – Ravenna - Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Sambenedettese - Torres
Ore 17.30 – Perugia - Carpi
Ore 17.30 – Pontedera - Gubbio
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Pineto - Ternana
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso
Riposa – Arezzo
GIRONE C
Sabato 14 febbraio
Ore 14.30 – Benevento - Latina
Ore 14.30 – Casarano - Casertana
Ore 14.30 – Cavese - Salernitana
Ore 14.30 – Cosenza - Audace Cerignola
Ore 14.30 – Giugliano - Trapani
Ore 14.30 – Monopoli - Sorrento
Ore 17.30 – AZ Picerno - Crotone
Ore 17.30 – Foggia - Atalanta U23
Ore 17.30 – Siracusa - Catania
Domenica 15 febbraio
Ore 20.30 – Potenza - Team Altamura
28ª GIORNATA – 20-21-22-23 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Sabato 21 febbraio
Ore 14.30 – Novara - Giana Erminio
Ore 17.30 – Alcione Milano - Pergolettese
Ore 17.30 – Renate - Inter U23
Ore 17.30 – Triestina - Cittadella
Domenica 22 febbraio
Ore 14.30 – Lumezzane - Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 – Pro Vercelli - Trento
Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo - Ospitaletto Franciacorta
Ore 17.30 – Union Brescia - Pro Patria
Ore 20.30 – Lecco - Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20.30 – Virtus Verona - L.R. Vicenza (Diretta Rai Sport)
GIRONE B
Venerdì 20 febbraio
Ore 20.30 – Pianese - Guidonia Montecelio
Sabato 21 febbraio
Ore 14.30 – Gubbio - Arezzo
Ore 14.30 – Livorno - Pineto
Ore 14.30 – Torres - Vis Pesaro
Ore 17.30 – Ravenna - Sambenedettese
Domenica 22 febbraio
Ore 12.30 – Campobasso - Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Pontedera - Ascoli
Ore 17.30 – Carpi - Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20.30 – Ternana - Forlì
Riposa – Perugia
GIRONE C
Venerdì 20 febbraio
Ore 20.30 – Audace Cerignola - Casarano
Sabato 21 febbraio
Ore 14.30 – Latina - Potenza
Ore 14.30 – Trapani - Cavese
Ore 17.30 – Casertana - AZ Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12.30 – Atalanta U23 - Cosenza
Ore 14.30 – Catania - Giugliano
Ore 14.30 – Salernitana - Monopoli
Ore 14.30 – Team Altamura - Benevento
Ore 17.30 – Crotone - Foggia
Ore 17.30 – Sorrento - Siracusa
29ª GIORNATA – 27-28 FEBBRAIO e 1 MARZO 2026
GIRONE A
Venerdì 27 febbraio
Ore 20.30 – Arzignano Valchiampo - Novara
Ore 20.30 – Cittadella - Ospitaletto Franciacorta
Ore 20.30 – Giana Erminio - Pro Vercelli
Ore 20.30 – Pergolettese - Triestina
Sabato 28 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Renate
Ore 14.30 – Union Brescia - Lecco
Ore 17.30 – Pro Patria - Virtus Verona
Ore 17.30 – Trento - Lumezzane
Ore 20.30 – Inter U23 - Alcione Milano
GIRONE B
Sabato 28 febbraio
Ore 14.30 – Forlì - Torres
Ore 17.30 – Perugia - Pineto
Ore 20.30 – Ascoli - Carpi
Ore 20.30 – Sambenedettese - Livorno
Domenica 1° marzo
Ore 14.30 – Bra - Pianese
Ore 14.30 – Vis Pesaro - Pontedera
Ore 17.30 – Arezzo - Ravenna
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Gubbio
Ore 17.30 – Ternana - Campobasso
Riposa – Juventus Next Gen
GIRONE C
Sabato 28 febbraio
Ore 14.30 – Cavese - Audace Cerignola
Ore 14.30 – Trapani - Atalanta U23
Ore 17.30 – AZ Picerno - Team Altamura
Ore 17.30 – Foggia - Casarano
Domenica 1° marzo
Ore 12.30 – Potenza - Benevento
Ore 12.30 – Siracusa - Casertana
Ore 14.30 – Cosenza - Sorrento
Ore 14.30 – Giugliano - Latina
Ore 14.30 – Monopoli - Crotone
Ore 14.30 – Salernitana - Catania
30ª GIORNATA – 3-4-5 MARZO 2026
GIRONE A
Martedì 3 marzo
Ore 18.00 – Alcione Milano - Giana Erminio
Ore 18.00 – Lumezzane - Arzignano Valchiampo
Ore 18.00 – Ospitaletto Franciacorta - Pro Patria
Ore 18.00 – Pergolettese - Pro Vercelli
Ore 20.30 – Albinoleffe - Union Brescia
Ore 20.30 – Cittadella - Inter U23
Ore 20.30 – L.R. Vicenza - Trento
Ore 20.30 – Lecco - Renate
Ore 20.30 – Triestina - Dolomiti Bellunesi
Ore 20.30 – Virtus Verona - Novara
GIRONE B
Mercoledì 5 marzo
Ore 18.00 – Gubbio - Carpi
Ore 18.00 – Pontedera - Juventus Next Gen
Ore 18.00 – Vis Pesaro - Bra
Ore 20.30 – Arezzo - Ternana
Ore 20.30 – Livorno - Perugia
Ore 20.30 – Pineto - Forlì
Ore 20.30 – Ravenna - Pianese
Ore 20.30 – Torres - Guidonia Montecelio
Ore 21.00 – Sambenedettese - Ascoli (Diretta Rai Sport)
Riposa – Campobasso
GIRONE C
Giovedì 5 marzo
Ore 18.00 – AZ Picerno - Atalanta U23
Ore 18.00 – Casarano - Siracusa
Ore 18.00 – Giugliano - Monopoli
Ore 18.00 – Latina - Sorrento
Ore 20.30 – Audace Cerignola - Trapani
Ore 20.30 – Benevento - Catania
Ore 20.30 – Casertana - Salernitana
Ore 20.30 – Crotone - Cavese
Ore 20.30 – Potenza - Cosenza
Ore 20.30 – Team Altamura - Foggia
31ª GIORNATA – 7-8-9 MARZO 2026
GIRONE A
Sabato 7 marzo
Ore 14.30 – Arzignano Valchiampo - Lecco
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Ospitaletto Franciacorta
Ore 14.30 – Giana Erminio - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Inter U23 - Albinoleffe
Ore 14.30 – Novara - Pergolettese
Ore 14.30 – Trento - Virtus Verona
Ore 17.30 – Pro Patria - Alcione Milano
Ore 17.30 – Pro Vercelli - Cittadella
Ore 17.30 – Renate - Lumezzane
Ore 17.30 – Union Brescia - Triestina
GIRONE B
Domenica 8 marzo
Ore 12.30 – Forlì - Livorno
Ore 12.30 – Juventus Next Gen - Vis Pesaro
Ore 14.30 – Carpi - Torres
Ore 14.30 – Pianese - Pineto
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Sambenedettese
Ore 20.30 – Ternana - Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli - Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso - Arezzo
Ore 20.30 – Perugia - Pontedera
Riposa – Bra
GIRONE C
Domenica 8 marzo
Ore 14.30 – Cosenza - Team Altamura
Ore 14.30 – Salernitana - Latina
Ore 14.30 – Siracusa - Giugliano
Ore 17.30 – Foggia - Potenza
Ore 17.30 – Sorrento - Benevento
Ore 20.30 – Cavese - AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23 - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania - Casertana
Ore 20.30 – Monopoli - Casarano
