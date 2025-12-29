Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026

Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 16:03Serie C
Claudia Marrone

Con la giornata odierna, e con la ripresa del campionato che si avvicina, la Serie C ha ufficializzato date e orari - e match con diretta Rai Sport - dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026.
Di seguito, il programma integrale:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Arzignano Valchiampo - Triestina
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona
Ore 14.30 – Trento - Lecco
Ore 17.30 – Inter U23 - Pergolettese
Ore 17.30 – Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane
Domenica 1° febbraio
Ore 12.30 – Cittadella - Albinoleffe
Ore 12.30 – Pro Patria - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano

GIRONE B
Venerdì 30 gennaio
Ore 20.30 – Ascoli - Livorno
Ore 20.30 – Guidonia Montecelio - Arezzo
Ore 20.30 – Perugia - Ravenna
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Pianese - Vis Pesaro
Ore 17.30 – Bra - Gubbio
Ore 17.30 – Campobasso - Pontedera
Ore 17.30 – Carpi - Sambenedettese
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto
Ore 14.30 – Ternana - Torres
Riposa – Forlì

GIRONE C
Sabato 31 gennaio
Ore 14.30 – Cavese - Casarano
Ore 14.30 – Sorrento - Catania
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento
Ore 14.30 – Monopoli - Latina
Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura
Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza
Ore 17.30 – Cosenza - Casertana
Ore 17.30 – Siracusa - Crotone
Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano

25ª GIORNATA – 6-7-8 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Sabato 7 febbraio
Ore 14.30 – Lumezzane - Cittadella
Ore 14.30 – Novara - Union Brescia
Ore 17.30 – Alcione Milano - Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Pergolettese - Trento
Ore 17.30 – Virtus Verona - Giana Erminio
Domenica 8 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe - Pro Patria
Ore 14.30 – Lecco - Pro Vercelli
Ore 14.30 – Ospitaletto Franciacorta - Renate
Ore 14.30 – Triestina - Inter U23
Ore 17.30 – L.R. Vicenza - Dolomiti Bellunesi

GIRONE B
Sabato 7 febbraio
Ore 17.30 – Ravenna - Carpi
Domenica 8 febbraio
Ore 12.30 – Pontedera - Ternana
Ore 12.30 – Torres - Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Gubbio - Campobasso
Ore 14.30 – Sambenedettese - Perugia
Ore 17.30 – Arezzo - Pianese
Ore 17.30 – Livorno - Bra
Ore 17.30 – Pineto - Ascoli
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Forlì
Riposa – Guidonia Montecelio

GIRONE C
Venerdì 6 febbraio
Ore 20.30 – Audace Cerignola - Salernitana
Ore 20.30 – Benevento - AZ Picerno
Ore 20.30 – Catania - Trapani
Ore 20.30 – Latina - Cavese
Ore 20.30 – Team Altamura - Monopoli
Sabato 7 febbraio
Ore 14.30 – Casarano - Sorrento
Ore 14.30 – Casertana - Foggia
Ore 14.30 – Crotone - Atalanta U23
Ore 14.30 – Giugliano - Cosenza
Ore 17.30 – Potenza - Siracusa

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Mercoledì 11 febbraio
Ore 18.00 – Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta
Ore 18.00 – Dolomiti Bellunesi - Pergolettese
Ore 18.00 – Novara - Albinoleffe
Ore 18.00 – Renate - Triestina
Ore 20.30 – Arzignano Valchiampo - Trento
Ore 20.30 – Giana Erminio - Lecco
Ore 20.30 – Inter U23 - Lumezzane
Ore 20.30 – Pro Patria - Cittadella
Ore 20.30 – Pro Vercelli - L.R. Vicenza
Ore 20.30 – Union Brescia - Virtus Verona

GIRONE B
Giovedì 12 febbraio
Ore 18.00 – Forlì - Pontedera
Ore 18.00 – Guidonia Montecelio - Bra
Ore 18.00 – Juventus Next Gen - Sambenedettese
Ore 20.30 – Ascoli - Torres
Ore 20.30 – Campobasso - Livorno
Ore 20.30 – Carpi - Arezzo
Ore 20.30 – Gubbio - Vis Pesaro
Ore 20.30 – Pianese - Perugia
Ore 20.30 – Ternana - Ravenna
Riposa – Pineto

GIRONE C
Martedì 10 febbraio
Ore 18.00 – Cavese - Monopoli
Ore 18.00 – Sorrento - Giugliano
Ore 18.00 – Team Altamura - Latina
Ore 18.00 – Trapani - Benevento
Ore 20.30 – Atalanta U23 - Potenza
Ore 20.30 – Casertana - Crotone
Ore 20.30 – Catania - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Cosenza - Siracusa
Ore 20.30 – Foggia - AZ Picerno
Ore 20.30 – Salernitana - Casarano

27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Domenica 15 febbraio
Ore 12.30 – Triestina - Novara
Ore 12.30 – L.R. Vicenza - Alcione Milano
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli
Ore 17.30 – Albinoleffe - Arzignano Valchiampo
Ore 17.30 – Lumezzane - Giana Erminio
Ore 17.30 – Trento - Pro Patria
Ore 20.30 – Lecco - Virtus Verona
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Cittadella - Renate
Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23
Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia

GIRONE B
Domenica 15 febbraio
Ore 14.30 – Bra - Ascoli
Ore 14.30 – Guidonia Montecelio - Forlì
Ore 14.30 – Livorno - Pianese
Ore 14.30 – Ravenna - Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Sambenedettese - Torres
Ore 17.30 – Perugia - Carpi
Ore 17.30 – Pontedera - Gubbio
Lunedì 16 febbraio
Ore 20.30 – Pineto - Ternana
Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso
Riposa – Arezzo

GIRONE C
Sabato 14 febbraio
Ore 14.30 – Benevento - Latina
Ore 14.30 – Casarano - Casertana
Ore 14.30 – Cavese - Salernitana
Ore 14.30 – Cosenza - Audace Cerignola
Ore 14.30 – Giugliano - Trapani
Ore 14.30 – Monopoli - Sorrento
Ore 17.30 – AZ Picerno - Crotone
Ore 17.30 – Foggia - Atalanta U23
Ore 17.30 – Siracusa - Catania
Domenica 15 febbraio
Ore 20.30 – Potenza - Team Altamura

28ª GIORNATA – 20-21-22-23 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Sabato 21 febbraio
Ore 14.30 – Novara - Giana Erminio
Ore 17.30 – Alcione Milano - Pergolettese
Ore 17.30 – Renate - Inter U23
Ore 17.30 – Triestina - Cittadella
Domenica 22 febbraio
Ore 14.30 – Lumezzane - Dolomiti Bellunesi
Ore 14.30 – Pro Vercelli - Trento
Ore 17.30 – Arzignano Valchiampo - Ospitaletto Franciacorta
Ore 17.30 – Union Brescia - Pro Patria
Ore 20.30 – Lecco - Albinoleffe
Lunedì 22 febbraio
Ore 20.30 – Virtus Verona - L.R. Vicenza (Diretta Rai Sport)

GIRONE B
Venerdì 20 febbraio
Ore 20.30 – Pianese - Guidonia Montecelio
Sabato 21 febbraio
Ore 14.30 – Gubbio - Arezzo
Ore 14.30 – Livorno - Pineto
Ore 14.30 – Torres - Vis Pesaro
Ore 17.30 – Ravenna - Sambenedettese
Domenica 22 febbraio
Ore 12.30 – Campobasso - Juventus Next Gen
Ore 14.30 – Pontedera - Ascoli
Ore 17.30 – Carpi - Bra
Lunedì 22 febbraio
Ore 20.30 – Ternana - Forlì
Riposa – Perugia

GIRONE C
Venerdì 20 febbraio
Ore 20.30 – Audace Cerignola - Casarano
Sabato 21 febbraio
Ore 14.30 – Latina - Potenza
Ore 14.30 – Trapani - Cavese
Ore 17.30 – Casertana - AZ Picerno
Domenica 22 febbraio
Ore 12.30 – Atalanta U23 - Cosenza
Ore 14.30 – Catania - Giugliano
Ore 14.30 – Salernitana - Monopoli
Ore 14.30 – Team Altamura - Benevento
Ore 17.30 – Crotone - Foggia
Ore 17.30 – Sorrento - Siracusa

29ª GIORNATA – 27-28 FEBBRAIO e 1 MARZO 2026
GIRONE A
Venerdì 27 febbraio
Ore 20.30 – Arzignano Valchiampo - Novara
Ore 20.30 – Cittadella - Ospitaletto Franciacorta
Ore 20.30 – Giana Erminio - Pro Vercelli
Ore 20.30 – Pergolettese - Triestina
Sabato 28 febbraio
Ore 14.30 – Albinoleffe - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Renate
Ore 14.30 – Union Brescia - Lecco
Ore 17.30 – Pro Patria - Virtus Verona
Ore 17.30 – Trento - Lumezzane
Ore 20.30 – Inter U23 - Alcione Milano

GIRONE B
Sabato 28 febbraio
Ore 14.30 – Forlì - Torres
Ore 17.30 – Perugia - Pineto
Ore 20.30 – Ascoli - Carpi
Ore 20.30 – Sambenedettese - Livorno
Domenica 1° marzo
Ore 14.30 – Bra - Pianese
Ore 14.30 – Vis Pesaro - Pontedera
Ore 17.30 – Arezzo - Ravenna
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Gubbio
Ore 17.30 – Ternana - Campobasso
Riposa – Juventus Next Gen

GIRONE C
Sabato 28 febbraio
Ore 14.30 – Cavese - Audace Cerignola
Ore 14.30 – Trapani - Atalanta U23
Ore 17.30 – AZ Picerno - Team Altamura
Ore 17.30 – Foggia - Casarano
Domenica 1° marzo
Ore 12.30 – Potenza - Benevento
Ore 12.30 – Siracusa - Casertana
Ore 14.30 – Cosenza - Sorrento
Ore 14.30 – Giugliano - Latina
Ore 14.30 – Monopoli - Crotone
Ore 14.30 – Salernitana - Catania

30ª GIORNATA – 3-4-5 MARZO 2026
GIRONE A
Martedì 3 marzo
Ore 18.00 – Alcione Milano - Giana Erminio
Ore 18.00 – Lumezzane - Arzignano Valchiampo
Ore 18.00 – Ospitaletto Franciacorta - Pro Patria
Ore 18.00 – Pergolettese - Pro Vercelli
Ore 20.30 – Albinoleffe - Union Brescia
Ore 20.30 – Cittadella - Inter U23
Ore 20.30 – L.R. Vicenza - Trento
Ore 20.30 – Lecco - Renate
Ore 20.30 – Triestina - Dolomiti Bellunesi
Ore 20.30 – Virtus Verona - Novara

GIRONE B
Mercoledì 5 marzo
Ore 18.00 – Gubbio - Carpi
Ore 18.00 – Pontedera - Juventus Next Gen
Ore 18.00 – Vis Pesaro - Bra
Ore 20.30 – Arezzo - Ternana
Ore 20.30 – Livorno - Perugia
Ore 20.30 – Pineto - Forlì
Ore 20.30 – Ravenna - Pianese
Ore 20.30 – Torres - Guidonia Montecelio
Ore 21.00 – Sambenedettese - Ascoli (Diretta Rai Sport)
Riposa – Campobasso

GIRONE C
Giovedì 5 marzo
Ore 18.00 – AZ Picerno - Atalanta U23
Ore 18.00 – Casarano - Siracusa
Ore 18.00 – Giugliano - Monopoli
Ore 18.00 – Latina - Sorrento
Ore 20.30 – Audace Cerignola - Trapani
Ore 20.30 – Benevento - Catania
Ore 20.30 – Casertana - Salernitana
Ore 20.30 – Crotone - Cavese
Ore 20.30 – Potenza - Cosenza
Ore 20.30 – Team Altamura - Foggia

31ª GIORNATA – 7-8-9 MARZO 2026
GIRONE A
Sabato 7 marzo
Ore 14.30 – Arzignano Valchiampo - Lecco
Ore 14.30 – Dolomiti Bellunesi - Ospitaletto Franciacorta
Ore 14.30 – Giana Erminio - L.R. Vicenza
Ore 14.30 – Inter U23 - Albinoleffe
Ore 14.30 – Novara - Pergolettese
Ore 14.30 – Trento - Virtus Verona
Ore 17.30 – Pro Patria - Alcione Milano
Ore 17.30 – Pro Vercelli - Cittadella
Ore 17.30 – Renate - Lumezzane
Ore 17.30 – Union Brescia - Triestina

GIRONE B
Domenica 8 marzo
Ore 12.30 – Forlì - Livorno
Ore 12.30 – Juventus Next Gen - Vis Pesaro
Ore 14.30 – Carpi - Torres
Ore 14.30 – Pianese - Pineto
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio - Sambenedettese
Ore 20.30 – Ternana - Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli - Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso - Arezzo
Ore 20.30 – Perugia - Pontedera
Riposa – Bra

GIRONE C
Domenica 8 marzo
Ore 14.30 – Cosenza - Team Altamura
Ore 14.30 – Salernitana - Latina
Ore 14.30 – Siracusa - Giugliano
Ore 17.30 – Foggia - Potenza
Ore 17.30 – Sorrento - Benevento
Ore 20.30 – Cavese - AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23 - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania - Casertana
Ore 20.30 – Monopoli - Casarano

Articoli correlati
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara si affida a Dossena per il... Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara si affida a Dossena per il post Zanchetta
Sosta archiviata, la Serie C torna in campo: le 59 squadre si preparano per la 20ª... Sosta archiviata, la Serie C torna in campo: le 59 squadre si preparano per la 20ª giornata
Salernitana, due trattative quasi chiuse e un budget non elevato. Iervolino non vende... Salernitana, due trattative quasi chiuse e un budget non elevato. Iervolino non vende
Altre notizie Serie C
Vis Pesaro, il centrale Bove in uscita a gennaio: ci sono già due club interessati... TMWVis Pesaro, il centrale Bove in uscita a gennaio: ci sono già due club interessati
Trapani, si cambia in dirigenza. Esonerato il Direttore Sportivo Mussi TMWTrapani, si cambia in dirigenza. Esonerato il Direttore Sportivo Mussi
Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026... Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026
Sorrento alla ricerca di un centrocampista e un esterno. L'attaccante si lega all'uscita... TMWSorrento alla ricerca di un centrocampista e un esterno. L'attaccante si lega all'uscita di Santini
Giugliano, Mazzamauro: "Servono giocatori pronti a lottare, no i nomi. Nepi incedibile"... Giugliano, Mazzamauro: "Servono giocatori pronti a lottare, no i nomi. Nepi incedibile"
Il Novara si affida a Dossena: è la sua prima da subentrato. Come potrebbe plasmare... Il Novara si affida a Dossena: è la sua prima da subentrato. Come potrebbe plasmare la rosa
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara si affida a Dossena per il... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara si affida a Dossena per il post Zanchetta
Novara, habemus mister! Arriva la firma di Dossena: oggi il primo allenamento UfficialeNovara, habemus mister! Arriva la firma di Dossena: oggi il primo allenamento
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
3 Roma-Genoa, le probabili formazioni: torna Ferguson, Soulé e Dybala alle sue spalle
4 Serie A, 17^ giornata LIVE: Baldanzi out, Gasp pronto a rilanciare Ferguson
5 Perché David Neres ha sempre gli occhi socchiusi? È una malattia e ce l'ha anche Huijsen
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, il Barcellona piomba su Dusan Vlahovic: primo contatto per il dopo Lewandowski
Immagine top news n.1 Sarri operato al cuore, il comunicato della Lazio: "Intervento di ablazione transcatetere"
Immagine top news n.2 "Non mi interessa cosa dice". Chivu vs Conte, dagli insulti di Parma al prossimo big match
Immagine top news n.3 Le ultime da Milanello: Leao si è allenato con chi ha giocato meno ieri. Gabbia a parte
Immagine top news n.4 Da Napoli, Anguissa può anticipare il rientro: nel mirino c'è la gara con il Sassuolo
Immagine top news n.5 Lookman è ancora arrabbiato con l'Atalanta? "No, vivo il momento. E perdono Gasperini"
Immagine top news n.6 Ieri era a seguire il Tottenham, la Fiorentina lo aspetta il 5 gennaio: cosa manca per Paratici
Immagine top news n.7 Perché David Neres ha sempre gli occhi socchiusi? È una malattia e ce l'ha anche Huijsen
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.2 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.3 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.4 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chivu, ecco cosa ha portato a questa Inter secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Breda: "L'Inter avesse avuto Pio Esposito e Bonny lo scorso anno..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Gennaro: "Napoli, Hojlund insostituibile ora. E sulla Fiorentina dico che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma al lavoro per il rinnovo di Bernabè: l'obiettivo è allungare fino al 2029
Immagine news Serie A n.2 Chivu, ecco cosa ha portato a questa Inter secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Goretzka è una richiesta di Antonio Conte per il Napoli. Ma a gennaio è difficile
Immagine news Serie A n.4 Dietrofront della Lega A sul pallone arancione, soddisfatti Aidacon e associazione daltonici
Immagine news Serie A n.5 Caressa: "Il nuovo modulo del Napoli favorisce Hojlund, tutti i suoi numeri sono migliorati"
Immagine news Serie A n.6 Breda: "L'Inter avesse avuto Pio Esposito e Bonny lo scorso anno..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Dionisi: "Ci aspetta un girone di ritorno importante. Spero di recuperare gli infortunati"
Immagine news Serie B n.2 Il Venezia potrà operare sul mercato: ma non sono previsti stravolgimenti. Sì ai rinnovi
Immagine news Serie B n.3 La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovo
Immagine news Serie B n.4 Dal record eguagliato alla Samp di Pirlo, a quanto fatto dal Monza: i numeri del Boxing Day di B
Immagine news Serie B n.5 Il Pescara guarda alla stagione ventura oltre ogni risultato: scelta la sede del ritiro estivo
Immagine news Serie B n.6 La Samp ha chiuso per Brunori. Ma era spuntata anche la suggestione Gabbiadini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, il centrale Bove in uscita a gennaio: ci sono già due club interessati
Immagine news Serie C n.2 Trapani, si cambia in dirigenza. Esonerato il Direttore Sportivo Mussi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.4 Novara, Boveri su Dossena: "Ha piena fiducia nella squadra, e conosce bene le avversarie"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento alla ricerca di un centrocampista e un esterno. L'attaccante si lega all'uscita di Santini
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Mazzamauro: "Servono giocatori pronti a lottare, no i nomi. Nepi incedibile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.4 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.6 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?