Baiano: "Kean lontano parente di quello dell'anno scorso, ma chi prende la Fiorentina? Lautaro?"

“Kean è un lontano parente di quello dell'anno scorso, ma mi viene difficile pensare a una Fiorentina che possa fare a meno di Kean, anche perché dietro di lui non vedo niente di meglio”. Ciccio Baiano, ospite di Radio FirenzeViola, ha detto la sua sulla stagione complicata della Fiorentina e del suo centravanti: “Diciamoci la verità, la Fiorentina ha due calciatori sopra la media, uno è in porta, De Gea, e l'altro è in attacco, appunto Kean. Non so cosa può farci l'allenatore, penso che in questo momento Vanoli abbia poco peso per parlare col ragazzo.

La società non ha dato mai forza al tecnico. Se non gli dai forza meglio mandarlo via. Tornando al discorso su Kean: non penso sia una figura deleteria per il gruppo, penso che in questo momento sia sfiduciato. Poi certo, Kean non segna. Ma, in generale, la Fiorentina non tira mai in porta. Per una volta in cui ha la possibilità di tirare in porta è normale che un attaccante voglia tirare. Io dico che è giusto puntare ancora su di lui. Poi, se mi dite: mandiamo via Kean e prendiamo Lautaro, certo, tutta la vita. Ma mi vengono grossi dubbi sul fatto che possano arrivare giocatori migliori di Kean in questo momento a Firenze.

Ripeto, Kean è l'ultimo problema di questa Fiorentina. Questa è una squadra che, su ventotto giocatori, non ha un esterno offensivo. Non credo che sia possibile giocare così, poi ci chiediamo perché non cambia modulo. La Fiorentina giocando a cinque in difesa prende in media due gol a partita, figuriamoci giocando a quattro. Poi ci sono otto centrocampisti e nessun incontrista. Poi c'è Piccoli. Non puoi spendere quella cifra per una riserva”.