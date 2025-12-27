Lookman punta alla conferma, esordio per Dia? Gli 'italiani' in campo in Coppa D'Africa

Il sabato di calcio propone quattro partite valide per la seconda giornata di Coppa d'Africa. Incontri dal sapore di Serie A, visto che ci sono 4 giocatori che militano nel campionato italiano e che potrebbero essere impiegati oggi dalle rispettive nazionali. La selezione con più elementi che provengono dalla massima serie è la Nigeria, che questa sera alle 21.00 scenderà in campo contro la Tunisia. Dopo aver vinto la prima gara, l'obiettivo è assicurarsi il passaggio del turno già dopo i 90 minuti di oggi.

Le Superaquile hanno in Ademola Lookman una delle sue punte di diamante. L'attaccante dell'Atalanta ha giocato dal primo minuto all'esordio contro la Tanzania e segnato la rete del definitivo 2-1. Praticamente scontata la sua presenza dal primo minuto, in un quartetto offensivo che potrebbe prevedere due ex Serie A come Chukwueze e Osimhen. Scalpita per un posto da titolare il laziale Fisayo Dele-Bashiru (entrato a gara in corso contro la Tanzania), mentre Ebenezer Akinsanmiro (calciatore del Pisa) deve ancora esordire nella manifestazione. Spera nel debutto in Coppa d'Africa anche un altro giocatore della Lazio e cioè Boulaye Dia, che con il suo Senegal sfiderà il DR Congo. Di seguito il programma completo di oggi:

Gruppo D

Benin - Botswana ore 13:30

Senegal - DR Congo ore 16:00

Gruppo C

Uganda - Tanzania ore 18:30

Nigeria - Tunisia ore 21:00

CLASSIFICA GRUPPO D

1. Senegal 3 punti

2. DR Congo 3

3. Benin 0

4. Botswana

CLASSIFICA GRUPPO C

1. Tunisia 3 punti

2. Nigeria 3

3. Tanzania 0

4. Uganda 0