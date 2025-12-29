TMW Radio Bucchioni: "Il Milan per lo Scudetto c'è. Napoli, le parole di Conte pura strategia"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista Enzo Bucchioni.

Lazio furiosa con gli arbitri per quanto accaduto con l'Udinese:

"Sul fallo di mano qual è l'immediatezza? Andrebbe codificato anche questo. Dicano qualcosa in merito, lo quantifichino. Ma queste cose della Pec sono segni di negatività, perché sembrano voler essere una forma di pressione verso gli arbitri. Gli errori li fanno tutti, invece qui si pensa che c'entrino i rapporti tra Lotito e Gravina...".

Milan che risponde all'Inter:

"Me lo tengo bello caldo, perché le alternative ora cominciano a esserci. A centrocampo ha recuperato Fofana e Jashari, poi c'è Ricci. Leao non c'è quasi mai stato, troverà una continuità. Devono comprare in difensore centrale a gennaio. Fullkrug è uno d'area, Nkunku magari ora si ritroverà. Con Allegri in panchina, vecchio marpione, ma considerato il Milan per lo Scudetto".

E la Juve come la vede?

"Ho dei dubbi sulle sue chance da Scudetto. C'è voglia di Juve, ma il Pisa è penultimo in classifica...Spalletti ha fatto un ottimo lavoro, ha personalità e questa sta incidendo, ma la Juve ha vinto quando il Pisa non ce la faceva più. Zhegrova ha messo due palle decisive, ma alcuni giocatori del Pisa stavano pagando dazio in quel momento. Per 70' ci fosse stata una squadra più forte del Pisa, la Juve non sarebbe passata. Un segnale si è visto, la ruota comincia a girare, ma non puoi giocare come nel primo tempo col Pisa. Sei la Juve, devi recuperare dei punti e non puoi gestire in quel modo".

Conte, parole che fanno discutere. Ha ragione?

"E' una strategia, Conte è questo. Si traveste da agnello ma dentro è un leone. Si maschera per proteggere la squadra dalle pressioni, ma dentro lo spogliatoio carica tutti con queste cose. E' una comunicazione che ha lui. E' un maestro in questo".

Come vede la Fiorentina, che perde anche a Parma?

"Un disastro assoluto, ora i numeri dicono che sarà dura salvarsi. Oggi non c'è la società, è questo il problema".