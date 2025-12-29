Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Massimo Orlando: "Juve, Spalletti ha portato qualcosa di magico. Sul Milan dico..."

Massimo Orlando: "Juve, Spalletti ha portato qualcosa di magico. Sul Milan dico..."TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 16:20Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

Massimo Orlando, ex calciatore, è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Lazio furiosa con gli arbitri per quanto accaduto con l'Udinese:
"La Pec mi sembra esagerata. Allora è una cosa che potrebbero fare tutte le squadre. Di lamentele ce ne sono per tutti, però sul discorso di sabato dico che il fallo c'era. L'arbitro mi è sembrato che l'avesse visto, ma se dal Var gli hanno detto di no...la Lazio butta via due punti preziosissimi".

Milan che risponde all'Inter:
"Napoli e Inter hanno qualcosa in più, nella rosa, però è vero anche che fra poco ritorneranno i tanti impegni e quello può essere un problema per le altre. Non so se Fullkrug sarà la soluzione del Milan davanti, importante sarà recuperare Leao e devi sperare che Modric e Rabiot non abbiano raffreddori, perchè sono mezza squadra. Poi Pulisic ti risolve spesso le partite. Fino al gol comunque con il Verona ha faticato". 

E la Juve come la vede?
"Il Pisa è una squadra veramente difficilissima da incontrare, ha perso sempre ma hanno faticato tutte le big. Zhegrova ha cambiato la partita, serviva un uomo che saltasse l'avversario. C'erano pochi spazi, perché il Pisa era messo bene. Credo davvero che Spalletti abbia portato qualcosa di magico. Se vinci queste partite sporche anche...io la considero da Scudetto. Napoli e Inter sono più forti, ma è anche vero che Spalletti ha portato un'identità e una convinzione che se te la ritrovi lì a 5-6 giornate dalla fine, è sempre la Juve. Queste partite così bloccate devi avere la pazienza di far girare la palla, anche di subire fisicamente gli avversari. E la differenza te la fanno uomini come Zhegrova, che saltano l'uomo. Ed è stato così. Quando ti vengono a mancare Conceicao e Yildiz te lo bloccano, devi vincerle anche con queste mosse. E Koopmeiners in quella posizione non mi è piaciuto di nuovo".

Conte, parole che fanno discutere. Ha ragione? 
"Conte tutti lo adoriamo, anche quando va davanti ai microfoni, questa è strategia pura però. Chi gli crede più a certe uscite? Come fai a dire che sono tre squadra più forte del Napoli? Non puoi sempre mettere le mani avanti. Il Napoli è costruita per lo Scudetto".

Come vede la Fiorentina, che perde anche a Parma?
"I più talentuosi non hanno capito la situazione. Ogni partita l'affrontano come se fosse tranquilla la situazione, invece non è così". 

Articoli correlati
Massimo Orlando: "Fiorentina ha dato segnali. Ma se va a Parma con atteggiamento... Massimo Orlando: "Fiorentina ha dato segnali. Ma se va a Parma con atteggiamento da fenomeno perde"
Massimo Orlando: "Fiorentina, 16 partite per capire che si doveva cambiare?" Massimo Orlando: "Fiorentina, 16 partite per capire che si doveva cambiare?"
Massimo Orlando: "Ridicola la questione Allegri. Soulé decisivo in Juve-Roma" Massimo Orlando: "Ridicola la questione Allegri. Soulé decisivo in Juve-Roma"
Altre notizie Altre Notizie
Di Gennaro: "Napoli, Hojlund insostituibile ora. E sulla Fiorentina dico che..." TMW RadioDi Gennaro: "Napoli, Hojlund insostituibile ora. E sulla Fiorentina dico che..."
Massimo Orlando: "Juve, Spalletti ha portato qualcosa di magico. Sul Milan dico..."... TMW RadioMassimo Orlando: "Juve, Spalletti ha portato qualcosa di magico. Sul Milan dico..."
Bucchioni: "Il Milan per lo Scudetto c'è. Napoli, le parole di Conte pura strategia"... TMW RadioBucchioni: "Il Milan per lo Scudetto c'è. Napoli, le parole di Conte pura strategia"
Supercoppa di Spagna in chiaro sul canale Youtube Cronache di Spogliatoio per i prossimi... Supercoppa di Spagna in chiaro sul canale Youtube Cronache di Spogliatoio per i prossimi tre anni
Mille gol e un orologio da 700 mila euro: Cristiano Ronaldo senza limiti Mille gol e un orologio da 700 mila euro: Cristiano Ronaldo senza limiti
Il Sassuolo pesca in D per il settore giovanile: da Afragola arriva il nipote di... TMWIl Sassuolo pesca in D per il settore giovanile: da Afragola arriva il nipote di Immobile
Cristiano Ronaldo: "Non smetto finché non arrivo a 1.000 gol" Cristiano Ronaldo: "Non smetto finché non arrivo a 1.000 gol"
Le partite di oggi: il programma di lunedì 29 dicembre Le partite di oggi: il programma di lunedì 29 dicembre
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
3 Roma-Genoa, le probabili formazioni: torna Ferguson, Soulé e Dybala alle sue spalle
4 Serie A, 17^ giornata LIVE: Baldanzi out, Gasp pronto a rilanciare Ferguson
5 Perché David Neres ha sempre gli occhi socchiusi? È una malattia e ce l'ha anche Huijsen
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, il Barcellona piomba su Dusan Vlahovic: primo contatto per il dopo Lewandowski
Immagine top news n.1 Sarri operato al cuore, il comunicato della Lazio: "Intervento di ablazione transcatetere"
Immagine top news n.2 "Non mi interessa cosa dice". Chivu vs Conte, dagli insulti di Parma al prossimo big match
Immagine top news n.3 Le ultime da Milanello: Leao si è allenato con chi ha giocato meno ieri. Gabbia a parte
Immagine top news n.4 Da Napoli, Anguissa può anticipare il rientro: nel mirino c'è la gara con il Sassuolo
Immagine top news n.5 Lookman è ancora arrabbiato con l'Atalanta? "No, vivo il momento. E perdono Gasperini"
Immagine top news n.6 Ieri era a seguire il Tottenham, la Fiorentina lo aspetta il 5 gennaio: cosa manca per Paratici
Immagine top news n.7 Perché David Neres ha sempre gli occhi socchiusi? È una malattia e ce l'ha anche Huijsen
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.2 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.3 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.4 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Chivu, ecco cosa ha portato a questa Inter secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Breda: "L'Inter avesse avuto Pio Esposito e Bonny lo scorso anno..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Gennaro: "Napoli, Hojlund insostituibile ora. E sulla Fiorentina dico che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma al lavoro per il rinnovo di Bernabè: l'obiettivo è allungare fino al 2029
Immagine news Serie A n.2 Chivu, ecco cosa ha portato a questa Inter secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Goretzka è una richiesta di Antonio Conte per il Napoli. Ma a gennaio è difficile
Immagine news Serie A n.4 Dietrofront della Lega A sul pallone arancione, soddisfatti Aidacon e associazione daltonici
Immagine news Serie A n.5 Caressa: "Il nuovo modulo del Napoli favorisce Hojlund, tutti i suoi numeri sono migliorati"
Immagine news Serie A n.6 Breda: "L'Inter avesse avuto Pio Esposito e Bonny lo scorso anno..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Venezia potrà operare sul mercato: ma non sono previsti stravolgimenti. Sì ai rinnovi
Immagine news Serie B n.2 Novara, Boveri su Dossena: "Ha piena fiducia nella squadra, e conosce bene le avversarie"
Immagine news Serie B n.3 La Sampdoria irrompe su Dorval. E il Bari? Se non sarà cessione, dovrà essere rinnovo
Immagine news Serie B n.4 Dal record eguagliato alla Samp di Pirlo, a quanto fatto dal Monza: i numeri del Boxing Day di B
Immagine news Serie B n.5 Il Pescara guarda alla stagione ventura oltre ogni risultato: scelta la sede del ritiro estivo
Immagine news Serie B n.6 La Samp ha chiuso per Brunori. Ma era spuntata anche la suggestione Gabbiadini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, il centrale Bove in uscita a gennaio: ci sono già due club interessati
Immagine news Serie C n.2 Trapani, si cambia in dirigenza. Esonerato il Direttore Sportivo Mussi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ufficializzate date e orari dalla 24ª alla 31ª giornata del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.4 Sorrento alla ricerca di un centrocampista e un esterno. L'attaccante si lega all'uscita di Santini
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Mazzamauro: "Servono giocatori pronti a lottare, no i nomi. Nepi incedibile"
Immagine news Serie C n.6 Il Novara si affida a Dossena: è la sua prima da subentrato. Come potrebbe plasmare la rosa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Globe Soccer Awards 2025, premiati il Barcellona Femminile e la centrocampista Bonmatí
Immagine news Calcio femminile n.4 Bertolini: "Il movimento femminile fatica a decollare. Manca interesse o visione a lungo termine?"
Immagine news Calcio femminile n.5 Ternana Women, già annunciato il successore di Cincotta. La panchina va ad Ardizzone
Immagine news Calcio femminile n.6 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?