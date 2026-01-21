TMW Lucca ieri in campo addirittura dopo Ambrosino. Il Pisa ci spera, due offerte sul tavolo

Lorenzo Lucca ieri sera al Parken di Copenhagen ha avuto la più ghiotta occasione per riportare il Napoli in vantaggio dopo il pareggio del figlio d'arte Larsson. A pochi secondi dal 90esimo l'ex bomber dell'Udinese s'è ritrovato tra i piedi un ottimo pallone per battere il portiere croato Kotarsi, ma ha schiacciato troppo la conclusione. Non ha centrato lo specchio della porta. Sarebbe stato un gol pesantissimo, ma anche avesse segnato difficilmente sarebbe cambiata la sua storia col Napoli. Una storia mai decollata destinata a interrompersi entro la fine di questa finestra di calciomercato per poi, magari, riprendere più avanti. O magari no.

Ieri Antonio Conte che l'aveva lasciato in panchina contro Inter e Sassuolo e inserito col Parma solo per i secondi finali del match l'ha gettato nella mischia addirittura dopo Giuseppe Ambrosino. L'ultima mossa possibile per provare a riacciuffare una partita che invece porta con sé solo rimorsi e rimpianti. Che rischia di estromettere i campioni d'Italia anche dalla fase play-off della Champions League 2025/26.

Ma come detto il gol di Lucca non avrebbe modificato i piani mercato del Napoli. Prima del match il direttore sportivo Giovanni Manna aveva assicurato che: "Il passaggio del turno non è fondamentale ai fini del mercato". A sottolineare che Lang e Lucca erano in uscita prima della partita di ieri e lo sono oggi.

Per quanto riguarda Lucca in questo momento - dopo che il giocatore ha accantonato possibilità come Benfica, Besiktas e Al Hilal - restano in piedi due possibilità. Da un lato il Nottingham Forest che mette sul piatto un milione di euro per il prestito più 35 per il diritto di riscatto, dall'altro il Pisa che ha offerto un milione di euro più bonus legati al rendimento per un prestito oneroso secco fino a giugno. La decisione definitiva ancora non è stata presa, ma la possibilità di restare in Italia e tornare nel club che quattro stagioni fa gli ha consegnato le luci della ribalta è idea che solletica non poco Lorenzo Lucca. Un calciatore che era è resta in uscita dal Napoli, anche avesse capitalizzato l'occasione avuta ieri a margine del 90esimo.