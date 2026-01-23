Lucca sulle orme di Savona? Le città italiane fanno gola al Nottingham Forest

Il Nottingham Forest punta molto sulle città italiane. Dopo Savona... Ecco Lucca. Fuori di battuta, il trasferimento in prestito - 2 milioni di euro, più 35 per il riscatto e bonus - di fatto boccia il mercato estivo del Napoli sulla punta. Perché doveva essere il vice Lukaku, nel momento dell'infortunio del belga è finito dietro nelle gerarchie, con un Hojlund straripante e voglioso di riprendersi il suo spazio dopo la brutta parentesi a Manchester. Ecco, Lucca è alla seconda esperienza lontano dall'Italia: la prima, con l'Ajax, non era andata benissimo.

È un peccato perché non è riuscito a esprimersi al suo meglio. Questo dopo che Antonio Conte lo aveva battezzato come un attaccante perfetto per lui, direttamente nello scontro diretto con l'Udinese nella scorsa stagione. "Loro ci hanno impegnato molto fisicamente. Abbiamo pressato per 95 minuti, esponendoci a ripartenze e seconde palle. Perché c’era Lucca, che sui duelli è dominante. È difficile giocargli contro: se li pressi alti, hanno sempre la palla lunga su di lui, e ti costringono a rincorrere. Il dispendio energetico è enorme”.

Resterebbe da capire se ora la pensa ancora così. A questo punto il Napoli prenderà il sostituto, avendo già messo nel mirino Giovane che può giocare sia nella posizione che in quella di Lang, anche lui in uscita verso il Galatasaray.