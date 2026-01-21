Luciano Spalletti non si aspetta nulla dal mercato. Ma spera in un altro attaccante

"Siccome ho accettato questa Juventus qui, io non mi aspetto proprio niente". Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di ieri, ha parlato del mercato di gennaio. Facendo però melina sulla possibilità di acquistare un nuovo giocatore, con Jean Philippe Mateta come primo obiettivo, seppur ci siano delle offerte di altre società.

Spalletti vuole un attaccante perché non sa quando tornerà Vlahovic a pieno regime. David e Openda hanno altre caratteristiche rispetto a un centravanti fisico e, come visto con il Cagliari, il rischio è di non avere la possibilità di variare modo di giocare. Il quarto posto in questo momento è a rischio, anche perché le altre grandi vanno a velocità di crociera altissima. Dunque meglio non lasciare nulla di intentato.

Le altre parole di Spalletti. "Se mi chiedono il mio pensiero, io lo dico, anche perché è sempre stato lo stesso sin dall’inizio. Si va avanti con tranquilla coerenza, fiducioso di poter lottare per i nostri obiettivi con i calciatori che ho trovato qui dentro. Poi è chiaro che gli infortuni possano fare la differenza e far venire anche altri pensieri. Sono molto contento di chi ho a disposizione. Dentro il loro apprezzamento per quello che stiamo facendo ci noto una crescita importante, e ci noto anche entusiasmo per sviluppare quello che richiedo".