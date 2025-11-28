Luis Alberto: "Il Milan è da scudetto. A Sarri voglio molto bene. Nico Paz è fortissimo"

Luis Alberto fa le carte al campionato. L'ex centrocampista della Lazio ha analizzato la stagione in Serie A per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Fra le squadre pretendenti per il titolo, secondo lo spagnolo, c'è anche il Milan: "Per me è da scudetto e il derby vinto è stato un grande passo avanti. C’è Luka (Modric, ndr) che gestisce la palla, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, in mezzo sono forti. E davanti con Pulisic e Leao la qualità è tanta. Senza le coppe sarà più facile, anche se ci sono tante squadre in lotta".

Tornando ai biancocelesti, il giocatore ha risposto ad una domanda su Maurizio Sarri, sottolineando comunque l'affetto per il suo ex tecnico: "Da quando è andato via dalla Lazio non gli ho parlato, mi sento solo coi ragazzi del suo staff. A Sarri però voglio molto bene, mi piace perché è un uomo che vive sempre con la faccia in avanti".

Chiosa finale su un giocatore del nostro torneo che gli piace maggiormente. Il nome che ha fatto Luis Alberto è Nico Paz del Como: "Per me lui sarà fortissimo: ha qualità, gamba, visione di gioco, fa gol. È anche cresciuto tanto fisicamente. Io dico che sarà un giocatore di alto livello".