Crisi Fiorentina anche in Conference, l'AEK Atene espugna il Franchi 1-0: gli highlights
Non si vede ancora la luce in fondo al tunnel in cui sembra essersi incanalata la Fiorentina. Al momento, il cambio di guida tecnica non ha portato alla necessaria scossa, con il debutto europeo di Paolo Vanoli che coincide con l'ennesima sconfitta dei viola in questo tormentato inizio di stagione.
La Fiorentina cade infatti in casa contro l'AEK Atene, con i greci espugnano il Franchi 1-0 con Gacinovic (34'). La squadra di mister Vanoli sarà poi incapace di ribattere, andando anche vicina a subire il secondo gol. Con questo risultato in Conference League, la Fiorentina allunga la sua striscia senza vittoria che è iniziata lo scorso 23 ottobre.
Guarda il video di Fiorentina-AEK Atene 0-1 con gol e highlights della gara!
