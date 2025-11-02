Lutto nel calcio, morto Galeone. Fiorentina contestata e Pioli rischia: le top news delle 18

È scomparso a 84 anni Giovanni Galeone, uno dei tecnici più innovativi e carismatici del calcio italiano. Ricoverato nelle ultime settimane a Udine, l’ex allenatore di Pescara, Udinese e Perugia è ricordato per il suo calcio coraggioso e offensivo, capace di ispirare un’intera generazione di allenatori, su tutti Massimiliano Allegri, suo storico allievo. Quattro promozioni in carriera e un 4-3-3 divenuto marchio di fabbrica: Galeone resta un’icona del calcio romantico e visionario degli anni Ottanta e Novanta.

Intanto a Firenze è notte fonda. La Fiorentina incassa la quarta sconfitta casalinga consecutiva, battuta 1-0 dal Lecce e sommersa dai fischi della Curva Fiesole. Contestazioni durissime al “Franchi”, con circa duemila tifosi radunati davanti alla Tribuna Autorità. Stefano Pioli, sempre più in bilico, ha lasciato il campo prima dei suoi giocatori mentre la società ha imposto il silenzio stampa dopo le dimissioni del ds Daniele Pradè.

Spettacolo invece all’Olimpico Grande Torino, dove Torino e Pisa pareggiano 2-2 in una gara ricca di emozioni: doppietta di Moreo per i toscani, rimonta granata firmata Simeone e Adams. Quarto pari di fila per il Pisa, mentre il Toro di Baroni — espulso nel primo tempo — prolunga la sua striscia positiva.