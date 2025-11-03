Barcellona, allarme Flick su Yamal: "L'infortunio va e viene, non è superato"

Il Barcellona torna a vincere dopo il ko rimediato nel Clasico dello scorso fine settimana: 3-1 all'Elche e -5 dalla vetta occupata dal Real Madrid. Al termine della gara, parlando in conferenza stampa, il tecnico blaugrana Hansi Flick si è detto soddisfatto, anche se non del tutto: "Abbiamo fatto molte cose bene e altre non così bene. Dobbiamo migliorare alcune situazioni. Avevamo un avversario che voleva la palla e non era facile. Volevamo mettergli pressione fin dall'inizio e ci siamo riusciti perché abbiamo segnato due gol".

L'allenatore del Barcellona ha lamentato la mancanza di precisione nell'ultimo terzo di campo: "Penso che abbiamo creato molte occasioni e non le abbiamo trasformate tutte. Se avessimo sfruttato meglio le nostre opportunità, avremmo vinto 6-2".

Interrogato sull'assenza di Pedri, infortunatosi dopo El Clásico, Flick ha risposto: "Tutti sanno che Pedri è un giocatore eccellente e lo vogliamo in ogni partita. Al momento non ce l'abbiamo e dobbiamo gestire la cosa. I giocatori hanno fatto bene. Abbiamo altri tre punti e dobbiamo continuare così".

Riguardo a Lamine Yamal, che nelle ultime settimane è stato penalizzato da un infortunio all'inguine, l'allenatore è stato cauto nei confronti del numero 10 del Barcellona: "Per ora deve gestire l'infortunio che ha avuto. Si sta allenando e sta seguendo le cure, il che è un buon passo avanti, ma non posso dire che l'infortunio sia finito. Sta progredendo bene, ma deve essere gestito: va e viene".

Ha anche sottolineato il contributo di Fermín López , autore di due assist: "Fermín e altri giocatori hanno fatto alcune cose molto buone e altre che devono essere migliorate. Ha un buon slancio ed è stato protagonista di occasioni e gol".

Riguardo a Marcus Rashford, autore del terzo gol della partita, Flick ha elogiato la sua prestazione: "Uno o due gol in più gli sarebbero stati utili. Sono contento di lui; so che può giocare a questo livello e lo ha dimostrato. È un giocatore importante".