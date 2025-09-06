Maicon approva la scelta Chivu-Inter: "Era un allenatore in campo già quando giocava"

Maicon, storico ex calciatore dell'Inter, ha parlato anche dell'approdo del suo amico Chivu in panchina nell'intervista concessa a Tuttosport. "Cristian quando giocava era già una sorta di allenatore in campo. Lui e il Cuchu Cambiasso ci guidavano in partita, dettando i movimenti ed erano sempre molto attenti a ogni aspetto tattico durante gli allenamenti. Ero sicuro che Chivu avrebbe fatto carriera in panchina e sono convinto possa fare davvero bene con l’Inter. È molto preparato".

Sulle pressioni della piazza e, nello specifico, se Chivu sia in grado di reggerle il brasiliano non ha dubbi: "Certo che sì. Chivu è un gentleman e una persona eccezionale dal punto di vista umano, ma si sa far rispettare quando serve". E sul suo erede Dumfries: "Mi piace moltissimo. Ho apprezzato tantissimo queste sue parole. Denzel è veramente forte e ha un po’ delle mie caratteristiche. Fa la differenza sulla fascia".

Sulla griglia scudetto Maicon la vede così: "Favorito? Dico il Napoli. Chi parte col tricolore sul petto è sempre la squadra da battere, anche se come rosa l’Inter resta la più forte". Inevitabile, infine, una battuta sul derby d'Italia: "Juve-Inter di domenica prossima conta già tanto. I bianconeri sono partiti bene e con loro è sempre dura. L’Inter dopo la grande partita col Toro ha rallentato contro l’Udinese e deve dare subito un segnale forte al campionato".