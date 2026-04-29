Mainoo, niente Italia: il centrocampista ha firmato il rinnovo col Manchester United

Da possibile rinforzo per il Napoli a pilastro del Manchester: la parabola di Kobbie Mainoo ha preso una direzione completamente diversa nel giro di poche settimane. Il giovane centrocampista era stato accostato agli azzurri durante l’ultimo mercato, in un’operazione che avrebbe potuto rilanciarlo, seguendo un percorso simile a quello di McTominay.

Poi, però, lo scenario è cambiato radicalmente. Con il nuovo allenatore, Mainoo ha trovato spazio e continuità, diventando un elemento chiave della squadra. Una crescita che ha convinto il club a blindarlo per il futuro. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore ha firmato un nuovo contratto fino al 2031, con l’annuncio ufficiale atteso a breve. Una mossa che conferma la volontà della società di puntare forte su di lui.

Il trasferimento in Serie A, dunque, resta solo una suggestione mai concretizzata. Mainoo ha ribaltato il proprio destino in poco tempo, passando da possibile partente a punto fermo del progetto tecnico. E ora il suo futuro è destinato a essere ancora a lungo legato al Manchester.