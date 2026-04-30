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Il Manchester United blinda il gioiello del suo vivaio: ecco il rinnovo di Mainoo

Il Manchester United blinda il gioiello del suo vivaio: ecco il rinnovo di MainooTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 13:39Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Il Manchester United blinda un suo talento, si tratta di Kobbie Mainoo che ha firmato un nuovo contratto fino al 30 giugno 2031.

L'inglese, 21 anni, è un figlio del vivaio dei red devils. Ha fatto tutto il settore giovanile fino all'esordio in Prima squadra nel 2023, sotto la guida di Erik ten Hag. Complessivamente sono 98 le sue presenze e il suo status all'interno della squadra è cambiato dall'arrivo di Michael Carrick, che ha avuto da subito fiducia incondizionata, promuovendolo a titolare inamovibile. "Forever United" è ciò che si legge nel post Instagram del club, nell'annunciare il rinnovo. E di fatto investendo il giocatore del ruolo di bandiera.

"Il Manchester United è sempre stata casa mia; questo club speciale significa tutto per la mia famiglia" sono le prime parole di Mainoo dopo la firma. Il centrocampista ha poi proseguito: "Sono cresciuto vedendo l'impatto che il nostro club ha sulla nostra città e apprezzo la responsabilità che deriva dall'indossare questa maglia".

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