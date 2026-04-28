Makélélé prima di PSG-Bayern: "Olise deve tanto a Kompany, lo ha aiutato a capire quanto è forte"

Claude Makélélé, leggenda del calcio francese ed ex, tra le altre, del PSG, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d’inizio della semifinale d’andata di Champions League tra i parigini e il Bayern Monaco.

“Olise il miglior giovane francese? Abbiamo tanti giovani di qualità. Quando lavoravo al Chelsea lui giocava al Crystal Palace. Il calcio in Premier League è molto difficile, mentre quello tedesco gli concede più tempo nell’uno contro uno e ora riesce a concentrarsi meglio sulle sue prestazioni. Kompany lo ha aiutato a capire quanto sia forte. Io faccio il tifo per lui, è un giocatore incredibile, ricorda i giovani del Barcellona: magari non lo vedi per dieci minuti, poi in transizione ti colpisce.

Cosa penso del calcio italiano? Ho imparato tanto da Ranieri e Ancelotti. Sono allenatori che capiscono i grandi giocatori, anche quelli un po’ fuori dagli schemi ma con grande qualità. Ancelotti parlava poco, ma quando lo faceva dovevi ascoltarlo. Ranieri era diverso, ma entrambi mi hanno aiutato a crescere”.