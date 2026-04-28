Segna sempre Harry Kane: glaciale dal dischetto, Bayern avanti a Parigi al 17'
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Si sblocca la sfida del Parc des Princes. Harry Kane porta avanti il Bayern trasformando freddamente un calcio di rigore concesso per un fallo di Pacho su Luis Diaz. Tedeschi in vantaggio al 17', per il Paris Saint-Germain la semifinale comincia in salita.
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