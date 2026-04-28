TMW AIA, Zappi verso la decadenza dopo la condanna: domani il Comitato, le ultime e la nota

Dopo la notizia della conferma dell’inibizione di 13 mesi nei confronti di Antonio Zappi, l’AIA prende posizione sulla vicenda con un comunicato stampa. Secondo quanto raccolto da TMW, la riunione del Comitato Nazionale a cui si fa riferimento nella nota sarà convocata già nella giornata di domani: “Il Presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha appena comunicato al vicepresidente vicario Francesco Massini che il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato l’inibizione di 13 mesi nei suoi confronti, già disposta dalla Corte d’appello federale FIGC.

Il Comitato Nazionale, nel prendere atto della comunicazione, disporrà nelle prossime ore la convocazione urgente del Comitato stesso per assumere le determinazioni conseguenti.

In un momento particolarmente delicato per l’Associazione, viene rivolto a tutti gli associati un invito a mantenere unità, senso di appartenenza e responsabilità, continuando a operare secondo i valori fondamentali dell’AIA.

Seguiranno aggiornamenti”