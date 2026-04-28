Di Livio sull'assenza di Kean per Fiorentina-Sassuolo: "Raccontare bugie è sbagliato"

L'ex centrocampista Angelo Di Livio è stato intervistato nelle scorse ore da Radio FirenzeViola per parlare dei principali temi di casa Fiorentina.

Parlando in generale della stagione vissuta dalla Fiorentina, dice Di Livio: "È difficile da fuori dare una spiegazione. Posso solo dire che me la sono fatta sotto. Ho avuto tanta paura di vedere la Fiorentina retrocedere in Serie B. Non so cosa accadrà l'anno prossimo ma ci tengo a fare i complimenti a Paolo Vanoli che ha fatto un grande lavoro. Tutti i giocatori hanno reso sotto le loro possibilità. Pochi hanno superato il 6.5 come voto. Poi non so se lui rimarrà, ma penso che abbia fatto un capolavoro".

Chi invece ha lasciato piuttosto a desiderare come rendimento della stagione è colui che avrebbe dovuto trascinare la Fiorentina, il centravanti Moise Kean. Del quale parla così Di Livio: "Io vedo tanti giocatori in questa squadra a fine ciclo. Mi sembra una storia inventata che lui, la scorsa domenica, non fosse allo stadio per vedere la partita ma fosse a fare fisioterapia. È sbagliato raccontare bugie: va detta la verità. Come si fa a non vedere una partita? Io le cure le facevo prima o dopo la partita".

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