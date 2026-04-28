Hurrikan Kane! In neanche tre anni è il nono miglior marcatore della storia del Bayern
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Con il rigore trasformato al minuto numero 17, la rete del vantaggio del Bayern Monaco in casa del PSG nella semifinale d'andata di Champions League, Harry Kane ha raggiunto quota 54 gol segnati in 47 presenze stagionale. Un bottino che gli ha permesso di arrivare al nono posto nella classifica all time del Bayern Monaco con 139 gol realizzati. Un numero pazzesco, considerato il fatto che ci è riuscito in appena 3 stagioni.
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