Parma, bilancio in perdita per 1,7 milioni e approvato dall'Assemblea dei soci

Già pubblicato nei giorni scorsi, il bilancio del Parma chiuso al 31 dicembre 2025 è stato approvato in ultima istanza anche dall'Assemblea dei soci del club ducale.

La conferma è arrivata da una nota ufficiale degli emiliani: "Parma Calcio 1913 informa che, nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile, si è riunita l’Assemblea dei Soci – composta al 99% da Krause Group Italia e all'1% da Parma Partecipazioni Calcistiche S.p.A. La suddetta Assemblea ha approvato il Bilancio consolidato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, già esaminato e precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione del Club lo scorso 26 marzo".

Il Parma ha chiuso l'esercizio in questione in leggerissima perdita - per 1,7 milioni di euro - e all'interno del bilancio si legge anche il rinnovato impegno economico del proprietario, Kyle Krause, che ha immesso nelle casse della società 35 milioni di euro, per un totale che arriva a quasi mezzo miliardo di euro (448,2 milioni) dal momento in cui si è insediato.

Dal bilancio del Parma è possibile anche trarre le informazioni sulle cifre ufficiali di acquisti e cessioni dell'ultimo calciomercato estivo degli emiliani.

ACQUISTI PARMA PRIMA SQUADRA ESTATE 2025

Sascha Britschgi 3.140.000 (Lucerna)

Milan Djuric 1.080.000 (Monza)

Matija Frigan 9.000.000 (Westerlo)

Vicente Guaita 50.000 (Svincolato)

Matias Lovik 3.375.619 (Molde)

Abdoulaye Ndiaye 7.350.000 (Troyes)

Jacob Ondrejka 6.815.000 (Royal Antwerp)

Christian Ordonez 9.750.000 (Velez Sarsfield)

Mateo Pellegrino 1.637.500 (Velez Sarsfield)

Oliver Sorensen 8.090.000 (Midtjylland)

Mariano Troilo 7.975.000 (Belgrano)

TOTALE: 58.263.119 milioni di euro

CESSIONI PARMA PRIMA SQUADRA ESTATE 2025

Giovanni Leoni 29.450.000 (Liverpool)

Ange-Yoan Bonny 22.999.593 (Inter)

Woyo Coulibaly 2.004.328 (Leicester)

Antoine Hainaut 554.045 (Venezia)

Dennis Man 9.096.250 (PSV)

Valentin Mihaila 1.948.718 (Rizespor)

Simon Sohm 15.165.302 (Fiorentina)

TOTALE: 81.218.235 milioni di euro