Maldini: "Appena mi ha contattato, ho sempre avuto l'idea di andare alla Lazio"

Daniel Maldini, attaccante della Lazio, ha parlato così dei suoi primi mesi in biancoceleste ai microfoni di DAZN: "Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene, mi sono trovato bene da subito con compagni e ambiente. Speriamo di continuare ad andare avanti così e portare a casa i risultati, che è la cosa più importante".

Com'è il suo rapporto con Sarri?

"Con lui ho subito parlato del ruolo, mi sto trovando bene. Devo capire bene che cosa mi chiede per attuarlo in campo e cercare di aiutare il più possibile i miei compagni. È un po' diverso rispetto a quello che facevo di solito, mi chiede soprattutto di scaricare e attaccare forte l'area. Per il resto mi lascia abbastanza libero".

Quanto si sente importante con lui?

"La fiducia è la cosa più importante per un giocatore, quando la senti e ti senti dentro un progetto riesci a esprimere il tuo potenziale e farlo come vorresti. Sono molto contento".

Perché ha scelto proprio la Lazio?

"L'interessamento iniziale è sempre stato molto forte, poi diciamo che ci sono state complicazioni, ma ho sempre avuto l'idea di venire qua appena mi hanno contattato".