Europa League, il Bologna elimina la Roma. L'apertura de Il Messaggero: "Peccato"

"Roma, peccato". È questo il titolo proposto sulla prima pagina de Il Messaggero all'indomani dell'eliminazione dall'Europa League dei giallorossi, fatti fuori dal Bologna con lo spettacolare 4-3 emiliano deciso ai tempi supplementari: "EuroLeague, Gasp fuori e Bologna ai quarti: 3-4", si legge sul giornale romano.

Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha parlato così ieri in conferenza stampa: "I fischi sono dettati dall'eliminazione, è così. Non sono per la prestazione, anche se la gara è stata condizionata da errori grossolani dato che per il resto la squadra ha fatto vedere anche il meglio di sé. Poi il risultato determina tutto. Sono soddisfatto di quanto fatto inizialmente, poi su una mezza trattenuta abbiamo preso gol da Rowe. La prestazione è stata però di livello, è stata una gara molto simile a quella di campionato anche se lì avevamo Soulé e Ferguson. La prestazione è stata buona, ma rovinata dal risultato. Si deve assolutamente riportare l'attenzione al campionato. Questa squadra ha fatto un percorso positivo fino a questa settimana: all'andata avevamo fatto un buon risultato, oggi invece siamo stato superiori in tanti aspetti ma abbiamo buttato via la gara. Loro ne hanno approfittato ed è giusto così. Il percorso fatto in questi mesi merita di essere finito al meglio".

Il taglio alto è invece sulla Nazionale, attesa la prossima settimana dal playoff che vale un posto al prossimo Mondiale: "Sollievo Gattuso: Tonali ce la fa, Maldini spera. Oggi i convocati azzurri".