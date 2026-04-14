Inzaghi fuori, passa Mancini: "L'Al Hilal è considerata la squadra più forte dell'Asia"

Se Simone Inzaghi è cascato male in Champions League asiatica, d'altro canto un altro italiano ha avuto la meglio agli ottavi e si è qualificato per il turno successivo della competizione. Si tratta di Roberto Mancini, capace con l'Al Sadd di rimanere in partita fino alla fine contro l'Al Hilal e rimontare tre volte lo svantaggio, trascinando l'ex allenatore della Lazio ai tempi supplementari dopo un pareggio per 3-3. I calci di rigore sono risultati decisivi, con il punteggio finale di 4-2.

"I giocatori hanno messo in campo una prestazione fantastica e di grande carattere, mi congratulo con loro per questo risultato. Battere l'Al Hilal è stato difficile perché giocavamo contro quella che è considerata la squadra più forte dell'Asia", ha dichiarato Roberto Mancini - in lizza per il posto da commissario tecnico della Nazionale italiana - ai microfoni ufficiali della AFC.

"In questo torneo ci sono squadre forti e di alto livello come l'Al Hilal, l'Al Ahli e l'Al Ittihad, e tutte puntano a vincere il titolo. Tuttavia, anche noi siamo un'ottima squadra, giochiamo un buon calcio e vedremo cosa succederà alla fine", la conclusione del tecnico di Jesi.