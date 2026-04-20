TMW Ausilio: "Palestra sarà un giocatore importante per l'Atalanta, poi vedremo cosa dirà il mercato"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di TMW a margine del premio Inside The Sport 2026 a Coverciano (qui le dichiarazioni integrali), si è soffermato anche sul calciomercato e su un nome spesso accostato in questa stagione ai nerazzurri in procinto di vincere lo scudetto, ovvero Marco Palestra.

Palestra, presente oggi a Coverciano allo stesso evento (qui le sue parole), è uno dei migliori giocatori per rendimento di tutta la Serie A. In prestito al Cagliari, il classe 2005 è di proprietà dell'Atalanta: "Palestra è un profilo da Inter? E' un ottimo calciatore - sottolinea Ausilio -, un profilo da tantissime squadre ma per il momento c'è una squadra forte, che ha una grande visione per i calciatori e di progetto, ovvero l'Atalanta. Sono sicuro quindi che sarà un giocatore importante intanto per l'Atalanta, poi vediamo cosa dirà il mercato e il futuro di questo ragazzo che sicuramente è di grande qualità".