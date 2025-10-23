Mandas può lasciare la Lazio, Messi allunga con l'Inter Miami: le top news delle 18

Dopo la retromarcia della Liga, e le parole di Massimiliano Allegri che ha detto “sarebbe meglio rimanere in Italia”, anche Cesc Fabregas è tornato sulla disputa di Milan-Como a Perth: “Io ho detto 3 mesi fa quello che ho detto, lo confermo personalmente. Poi però sono un lavoratore di una società, non vado contro i nostri tifosi e la mia società, però ho la mia opinione personale. La gente è la cosa più importante. Chi non dorme per andare a Lecce, usano il loro stipendio per andare in trasferta. Poi quello che hanno fatto in Spagna, tutti i capitani hanno mandato un messaggio forte. Non è la prima volta che succedono cose così. Si manda un messaggio forte e chiaro. Poi la società ha fatto un comunicato".

Con il ritorno di Maurizio Sarri, Provedel è diventato titolare inamovibile: nessun turnover, nessun dubbio. Il conseguente calo di spazio per Christos Mandas rischia di avere conseguenze importanti. Il portiere greco, insofferente, cerca continuità e, con il mercato bloccato in estate, non ha potuto essere ceduto. Ora, però, si prospetta un possibile addio a gennaio: l’interesse del Wolverhampton, ultimo in Premier, resta vivo e potrebbe offrire l’occasione giusta per entrambe le parti. La Lazio, intanto, sfrutterebbe l’eventuale cessione per investire sul mercato. A scriverlo è il Corriere della Sera.

Lionel Messi rinnova con l'Inter Miami. La franchigia della Florida ha ufficializzato oggi l'estensione del contratto del fuoriclasse argentino, ora legato al club fino al giugno 2028. Il precedente accordo con la Pulga sarebbe scaduto alla fine di quest'anno. Messi, che compirà 39 anni nel 2026, si assicura così di preparare la prossima Coppa del Mondo (organizzata negli Stati Uniti, in Canada e in Messico) con la squadra di David Beckham. Un'operazione che lega indissolubilmente il futuro della stella argentina a quello della MLS.