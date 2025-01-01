Lazio, con Sarri è risorto Provedel: Mandas insofferente, si va verso l'addio a gennaio

Qualcuno sale, altri inevitabilmente scendono. A Bergamo, insieme a Gila, è stato Ivan Provedel il migliore in campo. Le sue parate, soprattutto nella ripresa, hanno tenuto la Lazio a contatto con l’Atalanta, riportando il portiere ai livelli di oltre un anno fa, quando una serie di errori lo aveva fatto scivolare dietro a Mandas.

Con il ritorno di Maurizio Sarri, Provedel è diventato titolare inamovibile: nessun turnover, nessun dubbio. "L’anno scorso non sono riuscito a rendere come volevo. Quest’anno lavoro per migliorarmi e farmi trovare pronto ogni volta che serve". L’estremo difensore, arrivato a Roma nell’estate 2022 su richiesta di Sarri, sta tornando una garanzia anche in impostazione, qualità apprezzata dal Comandante.

Il conseguente calo di spazio per Mandas rischia di avere conseguenze importanti. Il portiere greco, insofferente, cerca continuità e, con il mercato bloccato in estate, non ha potuto essere ceduto. Ora, però, si prospetta un possibile addio a gennaio: l’interesse del Wolverhampton, ultimo in Premier, resta vivo e potrebbe offrire l’occasione giusta per entrambe le parti. La Lazio, intanto, sfrutterebbe l’eventuale cessione per investire sul mercato. A scriverlo è il Corriere della Sera.