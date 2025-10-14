Lazio, Provedel torna a Bergamo: un anno fa diventò il vice-Mandas, ora Sarri lo conferma

Un anno fa, proprio a Bergamo, la Lazio visse un momento di svolta: Baroni decise di accantonare Ivan Provedel dopo il pareggio con il Torino, affidandosi a Christos Mandas fino a fine stagione. Una scelta tecnica ma anche psicologica, maturata in un periodo di difficoltà generale e di calo di rendimento del portiere friulano. Dodici mesi dopo, lo scenario si ripete: la Lazio arriva ancora da un pari con i granata e si prepara a sfidare l’Atalanta, ma questa volta la musica è diversa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri non intende cambiare. Il tecnico toscano, che non ha mai amato l’alternanza tra i pali, ha deciso di confermare Provedel, nonostante nelle scorse settimane avesse valutato di dare spazio a Mandas. Fiducia piena, dunque, per il numero uno biancoceleste, chiamato ora a rispondere sul campo con le prestazioni.

Il pareggio con il Torino ha lasciato qualche dubbio – un paio di errori, ma anche interventi importanti – e proprio per questo Provedel è deciso a dimostrare di essere ancora un punto fermo della Lazio. Nelle prime sei giornate ha subito sette reti, tre proprio contro i granata, ma ha mantenuto la porta inviolata in due occasioni (Verona e Genoa). Numeri che evidenziano qualche discontinuità difensiva, ma anche la solidità di un portiere che vuole tornare a essere una certezza per Sarri e per tutta la squadra biancoceleste.