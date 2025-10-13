Genoa, domani la ripresa degli allenamenti: ci sarà Frendurp, venerdì il ritorno di Vasquez

Ultimo giorno di riposo per il Genoa. Da domani la truppa di Patrick Vieira si ritroverà al "Signorini" di Pegli per iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida in programma domenica pomeriggio al "Ferraris" contro il Parma. Una partita da non sbagliare che il Grifone vuole portare a casa per conquistare il primo successo in campionato soprattutto contro una diretta concorrente per l'obiettivo finale.

Da domani Frendrup in gruppo

Il tecnico francese avrà ancora a disposizione un gruppo in cui non saranno presenti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionale eccezion fatta per Morten Frendrup che sarà presente alla ripresa degli allenamenti. Il centrocampista è reduce da una convocazione last minute con la Danimarca ma, esauriti gli impegni nelle qualificazioni ai Mondiali, ha fatto ritorno in Liguria per concentrarsi anche lui sulla sfida contro i ducali.

Vasquez l'ultimo a rientrare

Via via poi rientreranno tutti i giocatori fra mercoledì e giovedì: da Ellertsson, Malinovskyi e Norton-Cuffy passando poi per Cuenca, Ekhator, Fini e Otoa. L'ultimo a fare ritorno alla base sarà Johan Vasquez, impegnato con il suo Messico nella notte fra martedì e mercoledì (calcio d'inizio alle 4.30 ora italiana) contro l'Ecuador in amichevole. Il capitano sarà atteso nel quartier generale rossoblù nella giornata di venerdì.