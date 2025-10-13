Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il CdA del Milan approva il bilancio. Gattuso pensa alla difesa a 3: le top news delle 22

Il CdA del Milan approva il bilancio. Gattuso pensa alla difesa a 3: le top news delle 22
A margine del convegno "Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra" organizzato dalla BSP Football Agency di Silvio Pagliari, in collaborazione con il Comune di Tolentino e il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimc, l'amministratore delegato del Parma Federico Cherubini ha parlato in particolare dell'addio di Leoni: "Con le regole di mercato così globale non dobbiamo preoccuparci del fatto che qualche nostro giocatore possa giocare in grandi club come Leoni. La preoccupazione è sapere quanti calciatori abbiamo oggi pronti per giocare nei massimi campionati europei. Le statistiche dicono che ne abbiamo meno rispetto agli spagnoli, ai francesi o tante scuole diverse dalla nostra".

Domani sera in una Udine blindata andrà in scena la sfida tra Italia e Israele, partita valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. La Nazionale di Gennaro Gattuso dinanzi a poco meno di diecimila tifosi proverà a blindare matematicamente il secondo posto nel gruppo I, un raggruppamento che ha nella Norvegia la squadra a una vittoria (in casa contro l'Estonia) dal pass diretto per il Mondiale. Per la prima volta da quando ricopre il ruolo di commissario tecnico Gennaro Gattuso è pronto a varare la difesa a tre. Senza lo squalificato Bastoni spazio a Mancini con Di Lorenzo e Calafiori davanti a capitan Donnarumma.

Il Consiglio di Amministrazione di AC Milan, riunitosi quest’oggi, ha approvato il Bilancio consolidato di Gruppo al 30 giugno 2025, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti secondo le tempistiche previste. Queste le osservazioni del club di Cardinale riguardo quanto approvato: per la prima volta nella storia del Club, il Milan chiude il terzo esercizio consecutivo in utile (3 milioni di euro), a conferma della solidità economico-finanziaria e gestionale. Nuovo record assoluto di ricavi per il Club, che ha raggiunto quota 495 milioni di euro (+10% rispetto al 2023/24), a testimonianza dell’accelerazione del percorso di sviluppo. Patrimonio netto positivo per 199 milioni di euro, frutto di un processo che ha costruito fondamenta solide.

