Padova-Sudtirol, le formazioni ufficiali: molte novità in entrambi gli schieramenti

Arrivano le formazioni ufficiali di Padova-Sudtirol, match delle ore 15 valido per l'11ª giornata di Serie B.

Biancoscudati in campo con diverse novità rispetto all'1-1 del turno infrasettimanale contro lo Spezia: in porta c'è Sorrentino e non Fortin, mentre in difesa Belli e Perrotta hanno lasciato il posto a Faedo e Villa. A centrocampo c'è Capelli anziché Favale sulla destra, con Harder e Varas al posto di Di Maggio e Crisetig. Novità anche nello schieramento degli altoatesini rispetto al ko di Venezia: in porta torna Adamonis al posto di Poluzzi, mentre in difesa torna Veseli al posto di Federico Davì. A centrocampo, invece, spazio a Martini anziché Casiraghi e Simone Davì per Zedadka. Davanti confermato Merkaj torna Odogwu.

Padova (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Villa, Sgarbi; Capelli, Varas, Fusi, Harder, Barreca; Lasagna, Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti.

Sudtirol (3-5-2): Adamonis; Kofler, Masiello, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Martini, S. Davi; Merkaj, Odogwu. Allenatore: Castori.